Evropští šampioni pohledem dat: Italové marně hledají gólového útočníka, hvězdu mají v brance

Finále nejnabitější skupiny letošního ME ve fotbale obstarají úřadující šampioni Evropy z Itálie a medailisté z minulých dvou mistrovství světa Chorvaté. Ti k jistému postupu musejí vyhrát, v dosavadních dvou duelech se Španělskem a Albánií totiž nasbírali pouhý bod. Italům nepodlehli ani v jednom z devíti dosavadních vzájemných duelů a také pohled do statistik naznačuje, že mají slibné vyhlídky.

Itálie byla při prohře 0:1 se Španělskem téměř bezzubá. Její hlavní starostí se zdá být útok, což vlastně není nic nového. Azzurri v posledních letech vyzkoušeli mnoho různých forvardů, žádný z nich se však v národním týmu neukázal jako zdatný střelec. Není náhodou, že oba italské góly na šampionátu vstřelili obránce (Alessandro Bastoni) a záložník (Nicolò Barella).

Od začátku tažení za zlatem na minulém Euru vstřelil pouze dva z 15 italských gólů na kontinentálním šampionátu útočník (Ciro Immobile proti Turecku a Švýcarsku v roce 2021). Není divu, že je Itálie jedinou evropskou fotbalovou velmocí, jejíž gólový rekord nebyl za posledních 10 let překonán.

Historická tabulka nejlepších střelců evropských velmocí. Livesport

Proti Španělsku navíc nefungovala ani obrana. V úvodním utkání turnaje byl Riccardo Calafiori chválen za svou vyzrálost, i když se jednalo o jeho teprve třetí reprezentační start. Dvaadvacetiletý hráč prožil s Boloňou skvělou sezonu, v níž ji dovedl až do Ligy mistrů, a údajně se o něj zajímaly velkokluby jako Chelsea a Juventus.

S Albánií byl Italem s nejvíce úspěšnými souboji (6), vyhranými vzdušnými duely (3), dělil se o první místo v počtu získaných míčů (5) a zachycených přihrávek (3), stejně jako měl 100% úspěšnost driblinku (2/2). V souboji se Španělskem si však vstřelil velmi nešťastný vlastní gól a způsobil tak svému týmu porážku 0:1. Také zkušenější Giovanni Di Lorenzo, který hrál proti Albánii velmi solidně, byl díky svělému španělskému křídelníkovi Nico Williamsovi odsouzen do role pozorovatele.

Jestli se Itálie dostane do vyřazovací fáze, zaslouží si velké "grazie" gólman Gianluigi Donnarumma. Kapitán Azzurri držel téměř sám svému týmu s jasně lepšími Španěly naději na body do poslední chvíle. Střetnutí zakončil s osmi zákroky, což je nejvyšší počet u italských brankářů na Euru od Francesca Tolda v roce 2000 (11 proti Belgii). Donnarumma zabránil v utkání šancím v hodnnotě 2,1 xG, což je v tomto ohledu třetí nejlepší výkon turnaje.

Studio EURO k zápasu Chorvatsko – Itálie. Livesport

Je zajímavé, že oběma brankářům před ním v tomto žebříčku se to povedlo proti Chorvatsku, což ukazuje na to, že Modričovi a spol. zatím příliš nepřeje štěstí. Podle metriky xG měli dát o 3,1 gólů víc. Momentálně jsou na posledním místě skupiny B, přitom v počtu střel (38) a očekávaných gólů (5,1 xG) jsou z kvarteta nejlepší. Mateo Kovačič zaznamenal víc střeleckých účastí než kterýkoli jiný hráč ve skupině (6 střel, 4 vytvořené šance) a pouze Pedri (6) si vytvořil víc šancí ze hry než chorvatský útočník Andrej Kramarič (5).

V této skupině zaznamenalo pět hráčů kombinovanou hodnotu očekávaných branek a asistencí vyšší než 1,0, čtyři z nich jsou Chorvaté. Bruno Petkovič (0 gólů z 1,08 xG) a Ivan Perišič (0 asistencí z 1,15 xA) se sice dostávají do skvělých pozic pro vstřelení nebo přihrávky na gól, nedokázali však tato skvělá čísla přetavit v realitu.

Duel mezi Chorvatskem a Itálií bude proto velmi zajímavý. Podaří se prvním jmenovaným konečně dotáhnout své příležitosti do konce? Nebo italský brankář opět předvede další mimořádný výkon? Jeho tým s největší pravděpodobností postoupí do play off, pokud Azzurri urvou v zápase alespoň bod (za předpokladu, že Albánie překvapivě neporazí Španělsko), zatímco Chorvatsko potřebuje zvítězit, aby zabránilo svému prvnímu vyřazení ve skupině na ME od roku 2012.