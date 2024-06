Expert Křeček o zápasu dne: Chorvaty sráží nízká efektivita. Scamacca nemá potřebný servis

Livesport v rámci Eura 2024 nabízí fanouškům další platformu v podobě digitálního studia. To doprovází každý hrací den evropského šampionátu v Německu a jeho tématem je vždy šlágr programu příslušného dne. Tentokrát jde o utkání Chorvatsko – Itálie, které rozebral fotbalový expert a trenér českého národního týmu do 18 let Aleš Křeček (52).

Studio k zápasu Chorvatsko – Itálie. Livesport

Chorvaté si na turnaji dokážou vytvořit dostatek šancí, mají ale problém s jejich proměňováním. Vždyť v prvním utkání se Španělskem se dostali na hodnotu xG 2,19, ale prohráli 0:3, při remíze 2:2 s Albánií byla hodnota jejich očekávaných gólů 2,44. "Vysokou statistiku xG u Chorvatů neřeším. Data máme jen ze dvou zápasů, ale jejich gólová neefektivita je sráží dolů," mínil Aleš Křeček.

Tan se pozastavil i nad ofenzivou Squadry azzurry. "Itálie klasického šutéra v reprezentaci neměla spoustu let, ale nahrazuje to týmovým výkonem," všiml si a vyzdvihl útočníka Atalanty Gianlucu Scamaccu. "Potřebuje servis od krajních hráčů, on sám si ty šance nevytvoří. V klubu ho zásobí, v reprezentaci ne," uvedl v zápasovém studiu Livesportu před večerním šlágrem.