Euro ONLINE, den 10: Varga odnášen na nosítkách, Hanckovo zranění není vážné

Evropský šampionát je v plném proudu a také nedělní program jeho 17. edice naservíruje fanouškům zajímavou porci zábavy, přičemž hlavní pozornost se upíná k zápasu mezi Skotskem a Maďarskem, kde oba týmy zabojují o postup ze skupiny. V souběžně hraném utkání už mají jistý postup Němci a defacto i Švýcaři. Hlavní události desátého dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

23:01 – Maďarští fotbalisté porazili Skotsko 1:0, gól dal Kevin Csoboth v 10. minutě nastavení. Maďaři mají šanci na postup, Skotové na turnaji končí.

Tabulka skupiny. Livesport

22:54 – Němečtí fotbalisté v závěru zachránili proti Švýcarsku remízu 1:1 a na domácím Euru vyhráli skupinu A. Švýcaři postupují z druhého místa.

Sestřih zápasu Švýcarsko – Německo. Česká televize

22:37 – Maďarsko v utkání se Skotskem na evropském šampionátu muselo nuceně dohrávat bez svého útočníka Barnabáse Vargy. Ten se zhruba dvacet minut před koncem dostal do souboje s protihráčem po standardní situaci, pravděpodobně s brankářem Angusem Gunnem, a musel být odvezen na nosítkách. Zranění evidentně bylo vážné, neboť ani režiséři divákům u televizních obrazovek nepouštěli opakované záběry. Sami hráči a pořadatelé se snažili vytvořit zábrany z plachet kvůli tomu, aby ošetřování a následné odnášení hráče bylo co nejméně vidět.

22:05 – Švýcarsku se první poločas proti Německu povedl, o nahrávku na jediný gól první pětačtyřicetiminutovky se přitom postaral Remo Freuler. Na tomto turnaji si tak připsal již svou druhou asistenci, stejný počet mimochodem zapsal Eren Derdiyok na evropském šampionátu v roce 2008. Dosavadní rekord u švýcarského nároďáku na mistrovství Evropy drží Steven Zuber, ten si na EURO 2020 zapsal dokonce čtyři brankové přihrávky.

20:24 – Zraněný útočník Patrik Schick bude podle ČT chybět fotbalové reprezentaci ve středečním zápase ME proti Turecku. Vedení týmu to zatím nepotvrdilo.

18:30 – Dávid Hancko si předevčírem během utkání proti Ukrajině přivodil svalové zranění, o víkendu absolvoval podrobné vyšetření, a to přineslo dobré zprávy. Problém slovenského obránce není vážný a jeho start ve středečním souboji s Rumunskem není vyloučen.

16:35 – Albánský fotbalista Mirlind Daku dostal na mistrovství Evropy od UEFA trest na dva zápasy za podněcování fanoušků ke skandování nacionalistických urážek na adresu Srbska a Severní Makedonie. Útočníka od postihu nezachránila ani následná omluva. O suspendaci informoval albánský svaz. Hráč Kazaně hecoval s megafonem fanoušky po středeční remíze s Chorvatskem (2:2) a ke skandování urážlivých hesel se i sám přidal. Daku to vysvětlil emocemi ze startu na šampionátu a na sociálních sítích se omluvil.

15:57 – Mladý chlapec jménem Berat se nečekaně stal jednou ze zajímavých tváří sobotního zápasu Portugalska s Tureckem, když vtrhl na hřiště, aby se vyfotil s kapitánem národního týmu Cristianem Ronaldem. V rozhovoru svůj riskantní plán vysvětlil.

14:40 – Prvotní vyšetření po zápase dalo trenérům české fotbalové reprezentace naději, že by svalové zranění Patrika Schicka ze sobotního utkání proti Gruzii nemuselo být až tolik vážné, jak se původně zdálo. Nejlepší střelec současného národního týmu zamířil v neděli po obědě ze základny na severním okraji Hamburku na vyšetření pomocí magnetické rezonance. Na tiskové konferenci o tom informoval asistent trenéra Jaroslav Köstl. Více informací najdete v článku.

14:30 – Livesport se zahájením Eura 2024 přidal další platformu pro fanoušky – zápasové studio. To doprovází každý hrací den evropského šampionátu v Německu a jeho tématem je vždy šlágr programu příslušného dne. Tentokrát jde o zápas Švýcarska s Německem, který rozebral někdejší skaut Slavie a v současnosti trenér Sigmy Olomouc B Miloslav Brožek.

Studio k zápasu Švýcarsko - Německo. Livesport

14:20 – Belgický kanonýr Romelu Lukaku (31) se na Euru postaral o pozoruhodnou sérii. Během úvodních dvou utkání ve skupině mu na základě verdiktu videorozhodčího nebyly uznány již tři góly. Problematika uplatnění pokročilých technologií přitom rozděluje fotbalové experty. Podle některých jsou opravy rozhodnutí sudího na hřišti v milimetrových situacích nepřijatelné.

Lukaku v zápase proti Rumunsku. Opta by Stats Perform

13:45 – Druhý český zápas na Euru 2024 stejně jako ten první nedopadl vítězně, ale i tak se v něm dají najít pozitivní prvky. V rozboru utkání je zkoumá expert Livesport Zpráv a bývalý bundesligový záložník Jan Morávek. Co udělali Češi proti Gruzii dobře a co se dalo udělat jinak, si přečtěte v druhém analytickém textu z evropského šampionátu.

Gruzínský brankář Giorgi Mamardašvili zářil proti českým střelcům. Profimedia

13:33 – Trenér polské reprezentace Michal Probierz oznámil změnu v brance pro úterní zápas proti Francii v Dortmundu. Potvrdil, že Wojciech Szczesny nebude hrát, ale zatím neprozradil, koho postaví na jeho místo.

Takhle Szczesny rozehrával proti Rakousku. Opta by Stats Perform

12:20 – Sobotní odpolední zápas českých fotbalistů s Gruzínci na fotbalovém mistrovství Evropy sledovalo v televizi 773 tisíc diváků, podíl na celkovém publiku tak přesáhl 51 %. Po úvodním zápasu české reprezentace v úterý večer proti Portugalsku to byl v sobotu nejsledovanější přenos letošního Eura. ČTK dnes údaje poskytla Česká televize (ČT), která utkání přenášela.

12:05 – Chorvaté se připravují na poslední zápase ve skupině, který sehrají s v pondělí večer Itálií.

Předzápasový trénink Chorvatů, kteří se utkají na závěr skupinové fáze s Italy. Livesport

11:55 – V sobotu asi na krátký okamžik příznivcům národního týmu Belgie zatrnulo. Hlavní opora mužstva Kevin De Bruyne totiž začala během jednoho z pozápasových rozhovorů po výhře 2:0 nad Rumunskem našlapovat ohledně možného reprezentačního konce. Více informací najdete v článku.

11:15 – Francii by v úterním zápase s Polskem mohl chybět Kingsley Coman, jehož po pátečním duelu s Nizozemskem (0:0) trápí lýtkový sval. Osmadvacetiletý křídelník zkusí absolvovat dnešní trénink a posléze se rozhodne, zda bude připravený na závěrečné utkání ve skupině.

10:30 – Federico Dimarco může vypadnout z italské sestavy pro rozhodující zápas Eura s Chorvatskem. Obránce milánského Interu má potíže s lýtkem a neabsolvoval sobotní trénink.

08:15 – Po pohodlném vítězství 2:0 nad Maďarskem se německá reprezentace jako první tým tohoto mistrovství Evropy ve fotbale kvalifikovala do osmifinále play off. V závěrečném zápase skupiny proti Švýcarsku v neděli večer tak může kouč Julian Nagelsmann protočit sestavu a nechat některé důležité hráče odpočinout. To by se však nemělo týkat hladových mladíků, teprve 21letých Jamala Musialy a Floriana Wirtze. Více informací najdete v článku.

07:20 – Rumunsko na úvodní výhru s Ukrajinou nenavázalo a Belgii podlehlo 0:2. "Belgie ukázala velkou kvalitu. Je to kandidát na titul. My bojovali, ve druhé půli jsme se zlepšili, ale chybělo nám trochu štěstí, abychom vybojovali bod. Šance na vyrovnání jsme měli," řekl kouč rumunské reprezentace Edward Iordanescu.

Sestřih zápasu Belgie - Rumunsko (2:0). Česká televize

07:15 – Portugalsko ve druhém skupinovém zápase mistrovství Evropy porazilo Turecko (3:0), k čemuž pomohl Pepe. Defenzivní stálice ve 41 letech upevnila vlastní rekord nejstaršího hráče v historii evropských šampionátů.

07:10 – Ze šesti skupin postoupí do vyřazovací části vždy první dva týmy a s nimi ještě čtyři ze třetích míst s nejlepší bilancí. Případná remíza v zápase Skotska s Maďarskem ve Stuttgartu by téměř jistě vyřadila oba soupeře, kteří mají shodně rozdíl celkového skóre minus čtyři góly. Skotové zatím získali alespoň jeden bod, Maďaři žádný. Více informací najdete v článku.

Preview zápasu Skotsko – Maďarsko. Livesport

06:50 – Francouzský kapitán Kylian Mbappé kvůli zlomenému nosu aktuálně na Euru nehraje, ale v kondici se udržovat musí. Nová akvizice Realu Madrid si proto v sobotu zahrála v přátelském utkání proti výběru Paderbornu do 21 let. Mbappé měl celou dobu nasazenou masku. Odehrál kompletní utkání, jenž se skládalo ze dvou třicetiminutových poločasů. Kromě dvou gólů zapsal stejný počet asistencí. Více informací najdete v článku.

06:40 – Fotbalisté domácího Německa mohou v závěrečném utkání skupiny A se Švýcarskem šetřit síly, postup do osmifinále mistrovství Evropy mají po dvou výhrách jistý. Zisk čtyř bodů téměř jistě posouvá dál také jejich soupeře. Tým pořadatelské země tak už hraje jen o nasazení do vyřazovací části turnaje, stačí mu bod, aby uhájil první příčku v tabulce. Více informací najdete v článku.