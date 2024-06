Němečtí talenti pohledem dat: Wirtz a Musiala, výjimeční hráči, kteří nemusejí bránit

Po pohodlném vítězství 2:0 nad Maďarskem se německá reprezentace jako první tým tohoto mistrovství Evropy ve fotbale kvalifikovala do osmifinále play off. V závěrečném zápase skupiny proti Švýcarsku v neděli večer tak může kouč Julian Nagelsmann protočit sestavu a nechat některé důležité hráče odpočinout. To by se však nemělo týkat hladových mladíků, teprve 21letých Jamala Musialy a Floriana Wirtze.

Dva hráči, do nichž pořadatelská země vkládá velké naděje, jsou přitom nejmladší v kádru. A tak trochu vyvažují zkušenost reprezentovanou veterány Neuerem, Kroosem či Gündoganem. Nagelsmann postavil v prvních dvou zápasech turnaje stejnou základní sestavu a vsadil v ní především na zkušené hráče. Průměrný věk členů základní jedenáctky proti Maďarsku činil 29 let a 27 dní a ta tak byla nejstarší na Euru od utkání proti Rumunsku v roce 2000 (30 let a 86 dní).

Musiala a Wirtz by oba přitom stále mohli hrát za reprezentaci do 21 let a z tohoto kolektivu jasně vyčnívají. Věkově nejblíž je jim ze základu 25letý Havertz… V úvodním zápase šampionátu proti Skotsku (5:1) se německý mix brzy vyplatil: Wirtz i Musiala se trefili už během prvního poločasu a zapsali se do dějin. Nikdy předtím se totiž za jeden tým a v jednom utkání ME neprosadili takhle mladí hráči.

Wirtz už přitom byl v takto útlém věku strůjcem historické sezony na klubové úrovni. Jeho Leverkusen se stal prvním bundesligovým týmem, který prošel celou sezonou bez prohry, získal první titul, podruhé také domácí pohár (po roce 1993) a neporažen se dostal také do finále Evropské ligy, kde nakonec podlehl Atalantě Bergamo. A jeho mladý tahoun k tomu přispěl 18 góly a 19 asistencemi ve 49 soutěžních zápasech.

Byl nejlepším střelcem týmu a jeho počet gólových přihrávek bylo dokonce top počinem ze všech hráčů v pěti elitních evropských ligách. Nikdo navíc nepřesáhl bilanci alespoň 16+16 jako on. Wirtz debutoval v národním týmu v září 2021 pod Hansim Flickem. Na svůj premiérový zásah si však počkal až do března 2024 v přátelském utkání s Francií (2:0). A stál za to. Blesková trefa po pouhých sedmi sekundách je nejrychlejší v historii německé reprezentace. Na Euru zařídil úplně první gól turnaje a ve věku 21 let a 42 dnů se stal pro změnu nejmladším střelcem své země na mistrovství Evropy.

Stavitelé národního týmu s ním už počítali předloni pro světový šampionát, jenže plány mu zhatil přetržený křížový vaz. Jeho generační souputník Musiala podobnou smůlu neměl a v Kataru ukázal svou genialitu. Ve všech utkáních základní skupiny nastoupil v zahajovací sestavě, gól však nedal a ani on nedokázal zabránit senzačnímu vyřazení Německa už po první fázi, přestože patřil k jeho nejlepším hráčům.

Na aktuálním turnaji se zdá, že Nagelsmann našel tomuto záložníkovi Bayernu Mnichov ve svém systému roli, která mu je šitá na míru. Skóroval v obou zápasech (v obou byl navíc nejlépe hodnoceným hráčem na trávníku) a jako první na tomto Euru se trefil víc než jednou. Při své hře hodně riskuje, pro soupeře je těžké ho přečíst. Jakmile se rozjede, je svou rychlostí a silou v driblování téměř nezastavitelný.

Preview zápasu Švýcarsko – Německo. Livesport

Však také oba mladíky trenér nezatěžuje obrannými úkoly, jejich akční rádius je téměř výhradně na polovině soupeře. Musiala většinu svých přihrávek rozdal v útočné třetině hřiště (51 %, 39 z celkových 77), Wirtz je na tom podobně (45 %, 37 z 83). Oba mají na to, aby svou energií dotáhli Němce za první trofejí na domácí půdě po 50 letech, jíž byl titul mistrů světa v roce 1974.