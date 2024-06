Euro ONLINE, den 11: Italové po 26 letech bez hráče Juventusu. Modrič nejstarším střelcem

Evropský šampionát je v plném proudu a také pondělní program jeho 17. edice slibuje fanouškům zajímavou porci zábavy – konečné řešení postupové tajenky totiž dostane skupina B, v níž se utkají obhájci posledního zlata Italové s Chorvaty a zatím suverénní Španělé s Albánci. Hlavní události 11. dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

23:01 – Chorvatsko přišlo podruhé na turnaji o výhru až v nastavení, v čase 90+8 se v italském dresu prosadil Mattia Zaccagni. Svěřenci Zlatka Daliče si tak na konto připsali jen bod za remízu 1:1 a snížili své šance na postup ze třetího místa skupiny B. Na kontě mají pouze dva body.

Sestřih zápasu Chorvatsko – Itálie. Česká televize

22:59 – Španělská reprezentace využila možnosti podruhé v historii projít základní skupinou Eura bez ztráty bodu, když ve svém třetím utkání na turnaji porazila Albánii 1:0. La Furia Roja měla už před tímto duelem jistý postup do osmifinále, a tak do hry nastoupila v promíchané základní sestavě. Zejména zkraje zápasu to ovšem nebylo znát a už ve 13. minutě se trefil oblíbenec Luise de la Fuenteho Ferran Torres, jehož gól se nakonec stal tím rozhodujícím.

Sestřih zápasu Albánie – Španělsko. Česká televize

22:40 – Luka Modrič se v duelu s Itálií stal nejstarším střelcem v historii mistrovství Evropy, na stadionu v Lipsku skóroval ve věku 38 let a 289 dní. Záložník Realu Madrid překonal rekord, který od roku 2008 držel Ivica Vastič. Tehdejší záložník Rakouska se na Euru před 16 lety trefil, když mu bylo 38 let a 257 dnů.

22:14 – Chorvaté měli ideální možnost dostat se proti Itálii do vedení, ovšem Luka Modrič v 54. minutě neproměnil penaltu, vychytal ho Gianluigi Donnarumma. Vatreni tak na turnaji nedali už druhý pokutový kop, v úvodním duelu se Španělskem jej zahodil Bruno Petkovič. Modrič si však proti Itálii už minutu po nezdaru spravil chuť, když dorazil do sítě pokus Anteho Budimira a otevřel skóre utkání.

21:47 – Španělé se v prvním poločase přiblížili třetí výhře na Euru 2024, nad Albánií vedou 1:0. V utkání Chorvatska s Itálií gól zatím nepadl.

21:38 – V základní sestavě Itálie v utkání s Chorvatskem nenastoupil ani jeden hráč, jehož by zaměstnával Juventus. To se Gli Azzurri na velkých turnajích přihodilo naposledy v minulém století, konkrétně na světovém šampionátu v roce 1998 a duelu s Kamerunem.

21:13 – Naděje Albánie na postup se ztenčují, Španělsko poslal do vedení Ferran Torres. Útočník Barcelony zakončil ve 13. minutě po uličce Daniho Olma o tyč.

21:00 – Skupinu B ukončují zápasy Chorvatska s Itálií a Albánie se Španělskem. Zatímco Itálii dá jistotu účasti v osmifinále remíza, Vatreni by i s ohledem na výrazně záporné skóre potřebovali zvítězit. La Roja má postup do play off už zaručen, Albánci nutně potřebují bodovat.

19:34 – Pokud by Španělé zvládli večerní utkání s Albánií za tři body, podruhé v historii by na ME vyhráli všechny skupinové zápasy. Dosud se jim to podařilo jen v roce 2008, kdy turnaj v Rakousku a Švýcarsku ovládli.

19:27 – Polský útočník Kamil Grosicki ukončí po Euru reprezentační kariéru. Šestatřicetiletý hráč Štětína to podle svazového webu oznámil na pondělním tréninku před úterním zápasem s Francií. V reprezentaci debutoval v únoru 2008, od té doby odehrál 94 zápasů a vstřelil 17 gólů. Při páteční prohře s Rakouskem 1:3 nastoupil na poslední čtvrthodinu jako nejstarší polský fotbalista na velkém turnaji.

17:56 – Češi vsadili na sobotní zápas na proti Gruzii desítky milionů Kč, o desítky procent méně než na úvodní zápas proti Portugalsku. Zatímco porážku v úvodním klání většina sázkařů očekávala a připisovala si výhry, remíza s Gruzií naopak byla překvapením, což pomohlo bookmakerům. Před středečním zápasem s Tureckem jsou sázkaři optimističtí.

Sestřih zápasu Gruzie – Česko. Česká televize

17:00 – Dánský fotbalový svaz dostal pokutu za transparent fanoušků s vulgárním vzkazem během zápasu s Anglií. V hledišti stadionu ve Frankfurtu nad Mohanem se objevil nápis FUCK UEFA, za což jmenovaná unie nařídila svazu zaplatit 10 tisíc eur (zhruba 250 tisíc korun).

16:48 – Kapitán anglické reprezentace Harry Kane brání svůj tým před kritikou bývalých hráčů, kterým se výkony Albionu na mistrovství Evropy nezamlouvají. Útočník Bayernu současným televizním expertům vzkázal, aby si vzpomněli, jak náročné je za národní tým hrát. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Dánsko – Anglie Česká televize

16:40 – Barnabás Varga absolvoval podle informací L'Équipe úspěšnou operaci. Maďarský útočník v neděli vystrašil fanoušky i spoluhráče, když po střetu se dvěma skotskými protihráči zůstal bezvládně ležet na trávníku a z reakce ostatních bylo patrné, že zranění je vážné. Varga utrpěl otřes mozku a zlomeninu lícní kosti a několika dalších kostí v obličeji.

15:18 – Rakouský obránce Gernot Trauner si přivodil svalové zranění a přijde o úterní utkání proti Nizozemsku, potvrdil to reprezentační trenér Ralf Rangnick.

14:22 – Eduardo Camavinga měl v neděli volno a v pondělí už se znovu zapojil do tréninku francouzské reprezentace. Záložník Realu Madrid je v pořádku po zranění kotníku a připraven k závěrečnému vystoupení ve skupině proti Polsku.

13:24 – Čeští fotbalisté si na mistrovství Evropy před polednem zatrénovali na základně u Hamburku a už se naplno chystali na středeční poslední zápas ve skupině proti Turecku. Jednotku podle očekávání vynechal útočník Patrik Schick, který je kvůli zranění lýtka v péči lékařů. Naopak nechyběl záložník Antonín Barák, jehož v minulých dnech trápila lehká viróza. Více informací v článku.

13:11 – Na včerejším ani dnešním tréninku Nizozemska se neobjevil Joshua Zirkzee, útočník je nemocný a je ohrožen jeho start v zápase proti Rakousku.

12:43 – Německo sice v nastavení zachránilo proti Švýcarsku alespoň remízu (1:1) poslední zápas skupiové fáze však notně zhořkl Antoniu Rüdigerovi. Obránce Realu Madrid si poranil stehenní sval, podrobné vyšetření ukáže, zda bude schopen nastoupit do osmifinále.

12:25 – Česko zakončí skupinu ME středečním zápasem proti Turecku a na trávníku u toho bude i rumunský rozhodčí István Kovács, na pomezí mu budou asistovat Vasile Marinescu a Ovidiu Artene.

11:54 – Maďarsko si zachovalo naději na postup do osmifinále evropského šampionátu, když po úvodních dvou nezdarech nastoupilo proti Skotsku a gólem z 10. minuty nastavení vyhrálo 1:0. "Vytvořili jsme si spoustu šancí, spoustu nadějných situací. Závěr byl hektický a povolili jsme i něco soupeři, celkově si ale myslím, že vítězství je zasloužené," řekl italský kouč Marco Rossi. "Všechny úspěchy v minulosti jsme si tvrdě vydřeli, dnes to nebylo jiné. Odehráli jsme přesně zápas, jaký jsme potřebovali," dodal.

11:47 – Pondělní trénink anglické reprezentace absolvovalo všech 26 fotbalistů. S týmem se připravoval i obránce Luke Shaw, který konečně doléčil zranění.

11:30 – Česká reprezentace přišla před posledním duelem ve skupině na Euru 2024 o oporu Patrika Schicka. Nejlepší střelec týmu si v utkání poranil lýtko a zápas s Tureckem vynechá. Kdo by ho měl nahradit? Expert Livesportu Jan Morávek má o variantách jasno. Více informací v článku.

Bilance českých útočníků na Euru 2024. Livesport / Profimedia

10:22 – Trenér fotbalistů Skotska Steve Clarke se nedělní porážce 0:1 s Maďarskem na mistrovství Evropy zlobil na rozhodčí, že jeho týmu ve druhé půli upřeli pokutový kop. Ve skupině A obsadili Skotové poslední místo a ani na dvanáctý pokus nedokázali na velkém turnaji postoupit do vyřazovacích bojů. Více informací v článku.

09:16 – Federico Dimarco by nakonec mohl nastoupit proti Chorvatsku, připustil do trenér italské reprezentace Luciano Spalletti. Obránce si poranil lýtko a včera se dokonce odpojil od národního týmu, v pondělí ho čekají poslední testy.

08:39 – Nejlepším hráčem zápasu Švýcarsko – Německo (1:1) byl zvolen Granit Xhaka, záložník se v tomto směru během letošního ME raduje už podruhé. Po utkání Skotsko – Maďarsko (0:1) se radoval Roland Sallai, ofenzivní fotbalista v desáté minutě nastavení nahrál na jedinou branku zápasu.

07:45 – "Je to jednoduché. Nikdy v životě nemůžete jít pro bod. Musíte vždy hledět, abyste vyhráli. Vítězové jdou za výhrou. Když v životě počítáte, vždy prohrajete. V úterý vyhrajeme," řekl Veljko Birmančevič před závěrečným zápasem ve skupině C proti Dánsku. Sparťanský křídelník nechce kalkulovat se ziskem bodu, který by teoreticky mohl na postup do osmifinále stačit. Více informací v článku.

Veljko Birmančevič naskočil do obou zápasů Eura z pozice náhradníka. Profimedia

07:12 – Vítězný gól Kevina Csobotha ze 100. minuty nedělního utkání proměnil maďarskou část tribuny stuttgartského stadionu v šílící dav...

07:03 – Okamžiky hrůzy zažili hráči i diváci při nedělním utkání Maďarska se Skotskem na fotbalovém mistrovství Evropy ve Stuttgartu. Maďarský útočník Barnabás Varga zůstal po střetu se dvěma protihráči bezvládně ležet na trávníku a z reakce hráčů bylo hned patrné, že zranění je vážně. Podle zpráv z maďarského týmu má Varga zlomenou lícní kost a otřes mozku, ale je při vědomí a jeho stav je stabilizovaný.

06:16 – Velký respekt fotbalové veřejnosti sklízí po nedělním nešťastném zranění Vargy jeho spoluhráč a kapitán maďarské reprezentace Dominik Szoboszlai. Záložník Liverpoolu totiž zdravotnický personál, který mířil za poraněným útočníkem chůzí, donutil vlastním sprintem k běhu. Třiadvacetiletý rodák ze Székesfehérváru po utkání, které nakonec skončilo maďarským vítězstvím 1:0 (díky brance ze 100. minuty), oblékl na počet svého parťáka dres s číslem 19.

06:00 – Už jistí osmifinalisté a vítězové skupiny Španělé se pokusí udržet stoprocentní bilanci proti Albáncům, kteří skončí v případě výhry nejhůře třetí s velkou šancí na účast v play off. "Jsem šťastný, že jsme stále ve hře. Málokdo nám věřil, většina lidí předpovídala, že dostaneme od všech tři čtyři góly a pojedeme domů. I proti Španělsku budeme hrát náš fotbal a rozhodně se pokusíme o vítězství," řekl brazilský kouč Albánců Sylvinho. Více informací v článku.

Preview zápasu Albánie – Španělsko. Livesport

05:58 – Vyšetření na magnetické rezonanci prokázalo, že český forvard Patrik Schick má ze sobotního druhého utkání na mistrovství Evropy v Německu proti Gruzii poraněný lýtkový sval. Informaci České televize, že nejlepší střelec aktuálního národního výběru přijde o středeční závěrečný zápas skupiny proti Turecku, vedení týmu každopádně stále nepotvrdilo. Hráč ale zatím zůstává s mužstvem, sdělil novinářům tiskový mluvčí reprezentace Petr Šedivý. Více informací v článku.

05:55 – V pondělí na fotbalovém Euru vyvrcholí papírově nejsilnější skupina B. Obhájci titulu Italové se utkají s Chorvatskem, k udržení druhého místa a postupu do vyřazovací fáze jim stačí bod. Úřadující mistři Evropy budou chtít oproti porážce 0:1 se Španělskem předvést lepší výkon. S Chorvaty mají negativní bilanci, v devíti utkáních je porazili pouze v úvodním vzájemném duelu v roce 1942. Více informací v článku.

Preview zápasu Itálie – Chorvatsko. Livesport

05:50 – Barnabás Varga, který kvůli ošklivému zranění nedohrál nedělní utkání na evropském šampionátu proti Skotsku, je při vědomí. Maďarský fotbalový svaz to potvrdil britské rozhlasové a televizní stanici BBC. Devětadvacetiletý útočník byl po přesunu na nosítkách z hrací plochy okamžitě převezen do nemocnice. Lékaři mají nyní situaci pod kontrolou, hráč je ve stabilizovaném stavu. Povaha jeho zdravotních problémů stále nebyla upřesněna – měl by však mít zlomených několik obličejových kostí a otřes mozku.