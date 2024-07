Expert Křeček o zápasu dne: Havertz může být dobrý žolík na závěr turnaje, je to hráč na velké zápasy

Livesport v rámci Eura 2024 nabízí fanouškům další platformu v podobě digitálního studia. To doprovází každý hrací den evropského šampionátu v Německu a jeho tématem je vždy šlágr programu příslušného dne. Tentokrát jde o čtvrtfinálové utkání Španělsko – Německo, které rozebral fotbalový expert a trenér českého národního týmu do 18 let Aleš Křeček (52).

Studio k zápasu Španělsko - Německo. Livesport

V pátek večer se proti sobě postaví dva špičkové výběry, které dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu, co reprezentační kolbiště ve světě nabízí. Španělé vyzvou v předčasném finále domácí Němce, které poženou nadšení fanoušci ke zdolání další těžké překážky na cestě za titulem mistrů Evropy.

Podle Aleše Křečka by mohl zápas na stranu Německa převážit útočník anglického Arsenalu. "Havertz může být dobrý žolík na závěr turnaje. Je to hráč na velké a důležité zápasy, z tohoto hlediska je velmi cenný."

Preview zápasu Španělsko – Německo. Livesport

Trenérovi českého národního týmu do 18 let se také líbí, jakým způsobem si Španělé vychovali kouče pro reprezentaci. "Dává smysl, že Španělé si vzali jako trenéra toho, koho si asociace v podstatě přichystala na tuto roli a mně, nejen jako trenérovi českého mládežnického výběru, je to velmi sympatické."