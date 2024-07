Euro ONLINE, den 22: Kroos se rozloučil s fotbalem, Demiral potrestán na dva zápasy

Evropský šampionát je v plném proudu a také páteční program jeho 17. edice nabídl fanouškům pořádnou porci zábavy. V Německu totiž vypukly první čtvrtfinálové bitvy a právě domácí výběr se stal prvním vyřazeným čtvrtfinalistou. Prohrál se Španělskem 1:2 v prodloužení. Jeho dalším soupeřem bude Francie, která porazila Portugalsko až na penalty. Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

23:47 – Druhým postupujícím do semifinále jsou Francouzi, kteří v napínavém utkání hraném v Hamburku porazili Portugalsko 1:0 až po penaltách. Francie uspěla ve všech pěti případech, Joao Felix trefil tyč, a proto tým kolem Cristiana Ronalda na turnaji končí. Dalším soupeřem Francie bude v úterý Španělsko, kterému se pokusí dát první gól ze hry na tomto turnaji. Více o utkání v článku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

21:12 – Naopak radost španělských příznivců po postupu byla logicky velká.

Radost příznivců Španělska po postupu přes Německo. Livesport

20:55 – Smutek německých fanoušků, jejich reprezentace na domácím Euru dohrála...

Německo na turnaji končí, fanoušci smutní. Livesport

20:51 – Hořkou čtvrtfinálovou porážkou proti Španělsku zakončil bohatou kariéru německý záložník Toni Kroos (34), který svůj záměr pověsit kopačky na hřebík oznámil už před startem turnaje.

Kroosovy zápasové statistiky. Opta by Stats Perform

20:40 – Prvními semifinalisty fotbalového Eura se stali hráči Španělska, kteří ve Stuttgartu vyřadili domácí Německo 2:1 po prodloužení. Němci srovnali skóre v 89. minutě díky Florianu Wirtzovi, ale vítězný zásah vstřelil hlavou ve 119. minutě záložník Mikel Merino. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Španělsko – Německo. Česká televize

19:58 – Německý tým zvládl ve čtvrtfinále proti Španělsku v 89. minutě vyrovnat na 1:1. Šťastným střelcem, který poslal zápas do prodloužení, se stal Florian Wirtz. A takhle potěšil fanoušky.

Tak vypadaly oslavy mezi fanoušky ve Stuttgartu po německém vyrovnání. Livesport

18:10 – Už v osmé minutě čtvrtfinále mezi Španělskem a Německem musel střídat 21letý záložník Pedri, nejspíše kvůli zranění kolene. To si odnesl ze souboje s Toni Kroosem, jenž tvrdě zastavil jeho průnik. Pedriho na hřišti nahradil Dani Olmo.

17:28 – Večerní bitva ve Stuttgartu bude jistě velkolepá, na náměstí se před bitvou domácího výběru se Španělskem sešlo už na 30 tisíc lidí.

Plné náměstí ve Stuttgartu. Livesport

17:07 – Byl to on, kdo v roce 2021 rozhodl v penaltovém rozstřelu finále o tom, že pohár pro mistry Evropy poputuje do Itálie. Útočník Federico Bernardeschi, bývalý hráč Fiorentiny či Juventusu, nyní válí v MLS za Toronto a během Eura 2024 se o své postřehy z turnaje dělí s Livesport Zprávami. Tentokrát se podíval na všechna čtvrtfinále.

16:58 – Portugalsko bude chtít v dnešním čtvrtfinále zopakovat finále z roku 2016, kdy díky gólu ze 119. minuty porazilo Francii 1:0. Na pozadí tohoto duelu se odehraje předání pomyslné štafety od legendy Realu Madrid a portugalského kapitána Cristiana Ronalda francouzské hvězdě Kylianu Mbappému. Více informací v článku.

Statistiky Ronalda a Mbappého na Euru 2024. Livesport

13:50 – Belgický fotbalista Jan Vertonghen, jehož vlastní gól rozhodl v osmifinále mistrovství Evropy o prohře 0:1 s Francií, oficiálně ukončil reprezentační kariéru. Sedmatřicetiletý obránce o svém rozhodnutí informoval čtyři dny po vyřazení Belgičanů z turnaje na sociálních sítích. "Žil jsem svůj sen, od první do poslední minuty," napsal Vertonghen, jenž je belgickým rekordmanem v počtu startů za národní tým. V dresu Rudých ďáblů odehrál 157 zápasů. Více informací najdete v článku.

13:30 – Reportér Livesport Zpráv Jakub Burian před stadionem ve Stuttgartu vyzpovídal Michala Kadlece. Jak bývalý reprezentant, který v Bundeslize odehrál 128 zápasů, vidí duel Španělska s Německem?

Rozhovor s Michalem Kadlecem před zápasem Španělsko – Německo. Livesport

13:00 – UEFA potvrdila trest na dva zápasy pro tureckého fotbalistu Meriha Demirala, přijde tak minimálně o sobotní čtvrtfinále proti Nizozemsku. Potrestán byl také anglický záložník Jude Bellingham, ten dostal za nevhodné gesto při oslavě gólu Slovensku pokutu 30 tisíc eur. O čtvrtfinále se Švýcary ale nepřijde. Více informací najdete v článku.

Demiral přijde o další dva zápasy. Profimedia

12:25 – Jude Bellingham se po vyrovnávacím gólu Slovensku v osmifinále Eura dostal do křížku s UEFA, když kamery zachytily hvězdu Realu Madrid při poněkud neobvyklé oslavě. Jak kontroverzní gesta ovlivnila kariéry hráčů? A kdo za ně dostal výhružky smrtí? Více informací najdete v článku.

11:40 – Někdejší mistr světa Philipp Lahm se domnívá, že před pátečním čtvrtfinále mistrovství Evropy mezi Německem a Španělskem mají mírnou výhodu hráči z Pyrenejského poloostrova. "Myslím, že španělský tým je v současné době o krok před Německem," řekl čtyřicetiletý bývalý obránce v pátečním rozhovoru pro deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

11:30 – Livesport v rámci Eura 2024 nabízí fanouškům další platformu v podobě digitálního studia. To doprovází každý hrací den evropského šampionátu v Německu a jeho tématem je vždy šlágr programu příslušného dne. Tentokrát jde o čtvrtfinálové utkání Španělsko – Německo, které rozebral fotbalový expert a trenér českého národního týmu do 18 let Aleš Křeček. Více informací najdete v článku.

Studio k zápasu Španělsko - Německo. Livesport

10:50 – Turecká fotbalová federace popřela zprávy o suspendaci svého reprezentačního obránce Meriha Demirala. Německý deník Bild ve čtvrtek informoval, že si turecký hráč odpyká dvouzápasový zákaz činnosti za kontroverzní gesto, které použil při oslavě svého druhého gólu při výhře 2:1 nad Rakouskem v osmifinálovém utkání mistrovství Evropy. Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) však zatím oficiální rozhodnutí v této věci nezveřejnila.

10:30 – Podle mnohých expertů se ve Stuttgartu v pátek večer odehraje předčasné finále šampionátu, když domácí Němci vyzvou skvěle hrající Španělsko. Den před utkáním byl právě v tomto městě natočen nádherný západ slunce.

Západ slunce nad Stuttgartem. Livesport

08:30 – Podle dosavadních výsledků jsou to dva nejlepší týmy letošního mistrovství Evropy ve fotbale. Španělé vyhráli všechna čtyři svá utkání a inkasovali jen vinou vlastního gólu s Gruzií, Němci ve čtyřech vystoupeních ztratili jen remízou se Švýcary a na turnaji zatím nastříleli nejvíc gólů ze všech (10). I proto je jejich čtvrtfinálový duel považován za předčasné vyvrcholení šampionátu. Jak vypadá tento duel pohledem dat najdete v článku.

06:30 – Francie v jednom z nejočekávanějších čtvrtfinále Eura narazí na Portugalsko. Duel v Hamburku bude nejen reprízou finále předminulého šampionátu, ale také bitvou generací dvou světových superstar. Kylian Mbappé se postaví proti Cristianu Ronaldovi, který pro něj byl v dětství fotbalovým idolem. Teď je jasné, že jedna z největších hvězd po vzájemné konfrontaci na turnaji skončí. Zápas má výkop ve 21:00. Více informací najdete v článku.

Preview zápasu Portugalsko – Francie. Livesport

06:00 – Index společnosti Opta dává Španělsku 19,48% šanci, že do sbírky přidá čtvrtý evropský titul a první od roku 2012, přičemž na paty mu i přes nepřesvědčivé výkony šlape Anglie s 18,98 %. Více informací najdete v článku.

05:55 – Atraktivní souboj mezi Španělskem a hostitelem turnaje Německem otevře v pátek na mistrovství Evropy čtvrtfinálový program. Zápas ve Stuttgartu se začátkem v 18:00 proti sobě svede výběry dvou historicky nejúspěšnějších zemí, obě ovládly kontinentální šampionát třikrát. Více informací najdete v článku.

Preview zápasu Španělsko – Německo. Livesport

05:50 – "Anglie má velké hráče, kteří jsou schopni na turnaji udělat výrazný rozdíl, ale měli by být připraveni na tým, který hraje kvalitní fotbal a je plný odhodlání," prohlásil před sobotním čtvrtfinále v Düsseldorfu trenér Švýcarska Murat Yakin. "Hráli jsme proti Německu a hráli jsme dobře, pak proti Itálii, také velkému týmu. Tak proč bychom nemohli porazit Anglii? Jsme v dobrém rozpoložení. Uvidíme, je to výzva a můj tým je na tento velký zápas připraven," dodal někdejší hráč Stuttgratu či Basileje. Více informací najdete v článku.