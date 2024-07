Francii a Portugalsko čeká odveta finále z roku 2016. Předá Ronaldo pochodeň Mbappému?

Portugalsko bude chtít v pátečním čtvrtfinále Eura zopakovat finále z roku 2016, kdy díky gólu ze 119. minuty porazilo Francii 1:0. Na pozadí tohoto duelu se odehraje předání pomyslné štafety od legendy Realu Madrid a portugalského kapitána Cristiana Ronalda (39) francouzské hvězdě Kylianu Mbappému (25).

Je to už šest let, co Ronaldo opustil Santiago Bernabéu. Od té doby žádný tak jasný lídr jako on do královského klubu z hlavního města Španělska nepřestoupil. Za tu dobu se Los Blancos spoléhali spíš na tým a podařilo se jim dvakrát vyhrát Ligu mistrů.

Dá se říci, že si nevedli špatně, ale fanouškům Bílého baletu chyběl nový idol, který by mohli zbožňovat. Od příští sezony už jeden mít budou. V madridském útoku bude působit Kylian Mbappé, jenž převezme štafetu uvolněnou svým portugalským předchůdcem.

Statistiky Ronalda a Mbappého na Euru 2024. Opta by Stats Perform

Ještě předtím však obě hvězdy čeká souboj titánů ve čtvrtfinále mistrovství Evropy. Slavný CR7 tak bude mít možnost "vyzkoušet si" svého nástupce přímo na hřišti.

Během zápasu, který proběhne v pátek od 21:00, bude navíc v sázce hrdost dvou národů. Francie se bude chtít pomstít za nevydařené finále Eura 2016, kde s Portugalskem padla 0:1. "Les Bleus" na tuto porážku nemohou zapomenout, jelikož se jedná o jediný zápas, ve kterém je Pyrenejci od roku 1975 porazili.

Cristiano se vytrácí

Pro Ronalda to není nejlepší turnaj. V pondělí proti Slovinsku zahodil penaltu, která by jeho tým posunula do vedení, a za čtyři zápasy si připsal pouze asistenci proti Turecku. I přesto je kapitán Selecaa plně odhodlaný a na střetnutí s Francouzi bude mít mimořádnou motivaci.

Ronaldo neproměnil ani jednu z osmi střel. Opta by Stats Perform

Portugalské legendě z paměti nevymizelo ani to, že v rozhodujícím finálovém utkání v roce 2016, musel kvůli zranění opustit hřiště už po 25 minutách. V důsledku toho stojí před pátečním zápasem s větší touhou než kdy jindy a s jasným cílem, pomoci svými góly a vyhrát.

Všichni chválí jeho dlouhověkost, ale zároveň usilovně přemýšlejí o době jeho odchodu do důchodu. Ten se nezastavitelně blíží. Pětinásobný držitel Zlatého míče má však před sebou jasný cíl – být konkurenceschopný až do posledního dne. To znamená zkazit Mbappému večírek v den, kdy mu předá pomyslnou štafetu jako dalšímu fenoménu Realu Madrid.

Preview utkání Portugalsko – Francie. Livesport

Mbappé se musí zlepšit

Ronaldo už v dresu své země dokázal vše, takže jeden špatný turnaj mu jeho zářnou kariéru nepokazí. Opačným případem je francouzská "desítka". Mbappého kvalitu nikdo nezpochybňuje, ale svou dominanci z mistrovství světa, kdy vstřelil 12 gólů ve 14 zápasech, si zatím nedokázal přenést do kontinentální soutěže.

Obě země budou sledovat, jak si Kylian a Cristiano v tomto střetnutí povedou. Ve španělské metropoli budou také pozorně sledovat novou posilu. Chtějí, aby Mbappé potvrdil svou kvalitu a dařilo se mu i v zápasech, které na konci sezony rozhodují o zisku titulů.

Francouzský útočník se proti Portugalsku ještě neprosadil – ve dvou zápasech. Poslední střet se datuje k Euru 2021, kdy portugalská "sedmička" skórovala dvakrát v poslední den skupinové fáze. Na tyto góly zareagovala jiná legenda Realu Madrid Karim Benzema. Skóre tak zůstalo vyrovnané.

V přímém souboji na globální úrovni vyhrává s přehledem portugalská legenda. Pětkrát se s francouzským útočníkem utkal a pouze v Lize národů v roce 2020 remizoval 0:0. Celkově má hráč Al Nassru na kontě sedm gólů oproti jednomu, který vstřelil Mbappé.