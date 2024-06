Francie vyzve Nizozemsko, ve hře je návrat Mbappého. Polsko s Rakouskem si zahrají o naději

Fotbalisté Francie v pátek v jednom z nejatraktivnějších zápasů základní části mistrovství Evropy v Německu narazí na Nizozemsko. Nejen fotbalový svět sleduje, zda se po zlomenině nosu objeví v sestavě "Les Bleus“ také hvězdný Kylian Mbappé, který k dnešnímu tréninku nastoupil s obličejovou maskou v barvách trikolóry. Bitva titánů začne v 21:00 v Lipsku. Od 18:00 se v druhém zápase skupiny D v Berlíně utkají Polsko s Rakouskem.

Také francouzský prezident Emmanuel Macron se zajímá, kdy a zda se Mbappé vrátí do hry. Je přece v národním zájmu, aby Francii vystřílel titul mistrů Evropy. "Čeká se na to, až se lékaři rozhodnou, co dál. Každopádně zprávy jsou vcelku příznivé," řekl šéf francouzského svazu Philippe Diallo, když se mužstvo vrátilo na svou základnu v Paderbornu.

Trenér Didier Deschamps je přesvědčený, že Mbappé bude pro zápas k dispozici. "Po tom šoku, který jsme zažili, jde všechno dobře. Už včera (ve středu) bych schopný lehce trénovat a stejné to bude dnes večer. Vyvíjí se to dobře. Uděláme všechno pro to, aby byl v pátek k dispozici," řekl dnes na tiskové konferenci.

Mbappé se zranil v prvním vítězném utkání proti Rakousku. Se zlomeným nosem ho čeká operace, kterou však může odložit. Pokud bude v turnaji pokračovat, tak jedině se speciální maskou. "Bez rizika nejsou vítězství," naznačil sám hráč mnohé v příspěvku na sociální síti.

Ve středu Mbappé vynechal většinu tréninku a na hřišti se objevil až přibližně po půlhodině s přelepeným nosem. Nejprve se připravoval s kondičním koučem, později se připojil ke spoluhráčům při střeleckých cvičeních.

"Kylian už je na tom o něco lépe. Je to velmi důležitý hráč, takže jeho absence by měla vliv na nás, ale i na soupeře. Bude pro ně jiné připravit taktiku. Určitě chceme, aby hrál, ale když se podíváme na svou lavičku, máme možnosti, jak ho nahradit. Pokud by nebyl v sestavě, bude to těžší, ale věřím všem hráčům, které máme v týmu," uvedl obránce William Saliba. Deschamps by v případě absence Mbappého mohl kapitána nahradit zkušeným Olivierem Giroudem či Randalem Kolem Muanim.

Statistika mluví jednoznačně pro Francii. Vyhrála sedm z posledních osmi vzájemných zápasů, včetně obou v kvalifikaci. "Polsko jsme v prvním zápase mohli porazit mnohem výrazněji než 2:1. Kdybychom využili šance, řekli byste, že jsme byli na stejné úrovni jako Německo. I když výkon nebyl stoprocentní, výhra nám zvýšila sebevědomí," řekl trenér Nizozemska Ronald Koeman.

Druhé utkání je duelem poražených, kteří potřebují bodovat. Poláci doufají v návrat útočníka Roberta Lewandowského, kapitána a historicky nejlepšího střelce, který kvůli zranění zmeškal úvodní zápas. Rakušané se zase utěšují, že proti Francii byli blízko remíze s gigantem.

"Nevzdáváme se. Myslím, že během turnaje můžeme být silnější a silnější. Líbilo se mi, že jsme hráli agresivně, tlačili na Holanďany a snažili se rychle získat míč. Cílem je vyhrát další dva zápasy," řekl polský kouč Michal Probierz.

"Porážka s Francií byla nešťastná. Nejsme nereální snílci. Víme, jaká je teď situace. Musíme porazit Polsko, abychom postoupili," prohlásil jeho protějšek Ralf Rangnick.