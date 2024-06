Rakousko – Francie 0:1. Favoritovi stačil jediný gól, Wöber se trefil do vlastní sítě

Francouzský národní tým zvítězil v prvním kole skupiny D evropského šampionátu nad Rakouskem 1:0. Stejně jako na minulém Euru, i tentokrát pomohl hráčům v bílých dresech k první trefě na turnaji vlastní gól soupeře. Po centru Kyliana Mbappého (25) se totiž smolně prosadil obránce Maximilian Wöber (26). Burschen sice hráli s favoritem vyrovnanou partii prakticky po celý zápas, ani to však Didieru Deschampsovi nezabránilo v tom, aby si připsal jubilejní 100. vítězství v roli trenéra Les Bleus.

Hvězdný Kylian Mbappé o sobě dal vědět hned v úvodu, když skvěl načasoval svůj náběh, nicméně následné zakončení zlikvidoval gólman Rakouska. Zbytek první půle byl velmi vyrovnaný. Obě strany si vypracovaly náznaky šancí, nicméně nic, co by výrazně ohrozilo jednu či druhou branku, nebylo k vidění až do 36. minuty.

Sestřih zápasu Rakousko – Francie. Česká televize

Na konci skvěle sehraného protiútoku byl velmi aktivní Christoph Baumgartner, jenže ten tváří v tvář Mikeovi Maignanovi neuspěl. Do vedení se nakonec dostali hráči ze země galského kohouta, když si centr Mbappého nešťastně do vlastní sítě srazil Wöber.

Obrovskou šanci zahodil krátce po změně stran Mbappé. který znovu potvrdil svou rychlost a utekl oběma stoperům. Kapitán Les Bleus ale v situaci jeden na jednoho proti Patrickovi Pentzovi vůbec netrefil branku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Několik minut po hodině hry se poprvé výrazněji ukázal Thuram, když se pokusil navýšit vedení svého mužstva. Jeho střelu však bez větších potíží vychytal Pentz. Svěřenci Ralfa Rangnicka sice herně po celou dobu nezaostávali, jenže přesný zásah se jim z aktivity vytěžit nepodařilo. Zápas nedohrál Kylian Mbappé, který má nejspíš zlomený nos.