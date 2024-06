Gruzii a Slovinsko na Euru čeká premiéra ve vyřazovacích bojích. Zaskočí favority z jihu Evropy?

Fotbalisté Gruzie senzačně postoupili do osmifinále ME.

Fotbalisté Slovinska se probojovali na čtvrtý velký turnaj v historii, až v Německu se ale dostali do vyřazovacích bojů. Hned při své premiéře na Euru si místenku mezi 16 nejlepšími týmy vybojovala Gruzie. Druhý nováček v play off si o postup řekl překvapivou výhrou nad Portugalskem v posledním zápase skupiny F. Právě celek z jihu Evropy teď čeká na Slovince, Gruzie se pokusí zaskočit Španělsko.

Slovinci na Euru debutovali v roce 2000, kdy po dvou remízách skončili ve skupině poslední, a na další účast si museli počkat téměř čtvrtstoletí. Mezitím si ale střihli dvakrát mistrovství světa - v Koreji skončili bez jediného bodu, v Jižní Africe jim i přes čtyřbodový zisk osmifinále smolně uniklo.

I proto je pro celý národ nynější úspěch velkým zadostiučiněním, o čemž svědčí i mimořádně uvolněná nálada doložená pátečním obědem, který novinářům servíroval sám trenér Matjaž Kek. Přitom zmínil, že si cení i osobitosti slovinského týmu. "Nechci být kopií Chorvatů, Portugalců nebo Němců, chci, abychom šli vlastní cestou," nabádá kouč, který byl s týmem i na šampionátu v roce 2010.

Nebojí se ani výzvy, kterou pondělní zápas právě s Portugalskem představuje. "Spolu s Gruzínci jsme v této společnosti trochu 'exoty', ale to mi vyhovuje. Mám rád výzvy a nevím, jestli bych radši bral zápas s Rumunskem. Všichni ví, kdo bude favoritem, ale na naší straně je velká motivace i odhodlání," ujišťuje Kek před bitvou ve Frankfurtu.

Skvělá nálada a víra v další vítězství panuje pochopitelně i v táboře malé zakavkazské země. "Jsem hrdý na to, že jsem trenérem těchto hráčů, kteří svou zemi skvěle reprezentují," rozplýval se francouzský kouč Willy Sagnol. "Jako debutanti jsme hráli bez jakéhokoliv tlaku. Hráčům jsem říkal, aby bez míče byli disciplinovaní a s míčem se nebáli hrát. A oni předčili všechna očekávání," chválil někdejší hráč Bayernu Mnichov.

Dojetí neskrýval ani útočník a autor tří branek Georges Mikautadze. "Tohle jsem si ani nedokázal představit, i když jsem si to moc přál," prohlásil osamostatněný nejlepší střelec základních skupin, jenž už netrpělivě vyhlíží nedělní osmifinále. "Nezastavíme se. Uděláme vše pro to, aby naši fanoušci byli šťastní a abychom proti Španělsku vyhráli," burcuje útočník Mét.

Jak Slovinci, tak Gruzínci mohou v rámci osmifinálových dní zapsat další milníky do fotbalové historie svých zemí. Přepsat své rekordy mohou už následujícím zápasem a případným postupem do čtvrtfinále i další dvě země - Slováky čeká proti Anglii těžká šichta, Rakušané do utkání s Tureckem vstupují jako jasný favorit.