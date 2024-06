Gruzínské zbraně pohledem dat: Mikautadze a Kvaracchelija patří k evropské špičce

Gruzie musela při své historické premiéře na evropském šampionátu ve fotbale skousnout porážku od Turecka 1:3, nicméně ukázala zejména velkou ofenzivní sílu. Do posledních vteřin usilovala o bod a teprve riskantní hra bez gólmana přinesla výrazně rozdílnější podobu výsledku. Proti Česku opět bude spoléhat na tahouny své ofenzivy, jimž je pořád teprve 23 let: Georgese Mikautadzeho a Chviču Kvaraccheliju. V čem spočívají jejich největší přednosti?

Zástupci odlehlého koutu Evropy převedli proti Turkům nadšený výkon, na jejich branku vyslali celkem 15 pokusů, což bylo v úvodním kole turnaje víc než například Francie (14), Španělsko (11), Anglie a také Česko (5). Téměř polovinu útoků (43,5 %) vedli po své levé straně, kde nastupuje jejich superstar Kvaracchelija. Ten se pokusil o 10 driblinků, společně s Belgičanem Dokuem nejvíc ze všech v prvních utkáních.

O historicky první trefu Gruzie se nicméně postaral Mikautadze. A nebyla náhoda, že se to povedlo právě jemu. Závěr uplynulé ligové sezony jej zastihl ve vrcholné formě – za francouzské Méty nasázel v Ligue 1 od dubna osm gólů v sedmi zápasech, přičemž skóroval v šesti utkáních v řadě. Přestože v soutěži odehrál jen polovinu ročníku (na podzim se marně zkoušel prosadit v Ajaxu), stal se jejím sedmým nejlepším střelcem!

Tabulka střelců elitních evropských lig od začátku dubna. Profimedia / Livesport

Od začátku dubna žádný jiný hráč ve francouzské lize nedal tolik gólů jako on. V pěti top evropských soutěžích byli v tomto období produktivnější pouze čtyři hráči. Nakonec v této sezoně nastřádal 13 gólů a radoval se každých 135 minut – ze všech hráčů, kteří se v minulém ročníku Ligue 1 trefili alespoň pětkrát, pouze tři (Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette a Goncalo Ramos) potřebovali na zásah méně minut. A formu si gruzínský kanonýr přenesl i na Euro. Proti Turecku se podílel na polovině ze 14 střel svého týmu (čtyřikrát vypálil sám, třikrát připravil pozici spoluhráči).

Vedle něj byla v utkání hodně vidět i největší hvězda Gruzie Kvaracchelija, i když ne všechno se křídelníkovi Neapole povedlo. Například vyhrál pouze tři ze svých 10 driblinků. Právě v téhle disciplíně vyniká "Kvaradona" nejvýrazněji. V kvalifikaci na mistrovství Evropy předvedl nejvíc průniků ze všech hráčů (81) a byl v nich i nejúspěšnější (společně s Dokuem, 44).

Zejména díky svým dvěma ofenzivním nadějím, které dohromady nastřílely sedm ze 14 branek svého týmu v kvalifikaci na ME, je Gruzie nebezpečná. A to výrazně. Proti Turecku si vytvořila celkem pět gólových šancí – jen její soupeř a Italové se dostali v prvním kole šampionátu do stejného počtu velkých příležitostí a žádný tým jich neměl víc.

Kudy vedly útoky Gruzie proti Turecku. Opta by Stats Perform

Oba zmínění talentovaní mladíci navíc koketují s myšlenkou, že v létě změní klub. Ani Mikautazdeho góly totiž nezachránily Méty od pádu do druhé ligy a po jeho výkonu proti Turecku se ve velkém ozývají kluby z Francie. Kvaracchelija skončil s Neapolí rok po památném zisku titulu až na 10. místě a jeho agent už dokonce veřejně oznámil, že šikovný křídelník půjde pryč, na což Neapol okamžitě kontrovala s odkazem na aktuální smlouvu a prohlásila hráče za neprodejného.

Reprezentační trenér Gruzie Willy Sagnol nebyl z mediální diskuse před prvním zápasem ve skupině nadšený a doporučil svému hráči, aby se soustředil pouze na dění na hřišti. To pro český tým není příliš dobrá předzvěst…