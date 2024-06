Proti Gruzii musíme být dominantnější, víc na balonu, říká Sivok před klíčovým duelem

Porážka s Portugalskem 1:2, hra z hlubokého bloku a také dva poměrně smolné góly. V takovém rozpoložení jde česká reprezentace na Euru do sobotního duelu s Gruzií. Cíl je jasný – vítězstvím pootevřít bránu k vysněnému postupu ze skupiny. "Bude to ohromně těžké, ale věřím, že vyhrajeme, abychom měli šanci postoupit," říká sportovní manažer A týmu Sparty Tomáš Sivok (40) a trojnásobný účastník Eura. Stejně vnímá situaci i Daniel Kolář (38), sportovní ředitel Viktorie Plzeň.

Gruzie je v očích fanoušků a možná i řady expertů považována za nejhratelnějšího soupeře v české skupině. "Všichni jsme čekali, že to bude nejlehčí soupeř. Ale jejich zápas s Tureckem mě moc překvapil," neskrývá bývalý reprezentant z Letné.

Kolář je větším optimistou. "Vsadil bych si na nás, věřím, že to kluci zvládnou," pumpuje do českého týmu sílu bývalý reprezentant. I on vnímá, že to v Hamburku nemusí pro tým Ivana Haška být úplně jednoduché. "Všechny týmy mají kvalitní hráče. Ale vyhrajeme a Turky na závěr skupiny taky porazíme," věří.

Preview zápasu Gruzie – Česko. Livesport

"Je třeba se maximálně soustředit na Gruzii. Pokud se nám ten zápas podaří zvládnout, tak věřím, že postoupíme ze skupiny. A pak se uvidí, co bude dál. Každopádně i týmy, kterým se třeba moc nevěřilo, jako je Albánie nebo Gruzie, hrají dobrý fotbal," doplňuje Sivok.

Ten má radost z toho, že na evropském šampionátu padá hodně branek. Týmy hrají na riziko vzadu, což dává prostor ofenzivám. "Jen my jsme proti Portugalsku vsadili na to, že to ubráníme a skoro to vyšlo. Proti Gruzii to musí být jiné. Musíme být dominantnější, víc na balonu. Snažím se být pořád pozitivní. My jsme také dostali čtyřku od Rusáků a další dva zápasy jsme zvládli," dodává Sivok s tím, že dojde v základní sestavě k některým změnám.

Proti Portugalsku chyběla odvaha

Konkrétní být ale nechtěl. "Proti Portugalsku to bylo specifické. Teď budeme muset daleko více hrát," tvrdí. Všechny přenosy z Eura sledovat nestíhá, vybírá si z bohatého menu. A ani nohy mu už u obrazovky necukají. A to ani u přípravy pražské Sparty. "Spíš si říkám, že jsem rád, že už nemusím," směje se.

Stejně jako Sivok vidí i jeho bývalý spoluhráč z národního týmu prostor pro zlepšení. Dopředu věděl, že to Češi budou mít proti týmu nabitému hvězdami těžké, ale stejně… "Škoda, že jsme začali hrát až ve druhé půli, mohli jsme být odvážnější. Pro řadu kluků to byl první zápas na takovém turnaji, naprosto chápu, že tam nervozita byla znát. Teď je třeba dobře vstoupit a porazit Gruzii," tvrdí Kolář.

Trénink českého týmu před zápasem proti Gruzii. Livesport

Premiérové české představení v Hamburku musí vypadat jinak. A jaký výkon čeká od soupeře? "Čekám od nich obrovské nadšení a touhu po vítězství. Její hráči jsou semknutí, mají motivaci se předvést celému světu. Ale stejně věřím, že svojí kvalitou je přepereme," dodává.