Hancko nefauloval, je přesvědčený slovenský brankář Dúbravka. Trenéři na remízu hrát nechtěli

Hlavní trenéři slovenské a rumunské fotbalové reprezentace po vzájemném zápase znovu odmítli, že by jejich týmy hrály na remízu. Středeční střetnutí na mistrovství Evropy v Německu skončilo 1:1, a znamenalo tak postup obou týmů. Nejkontroverznější situace utkání nastala v závěru první půle, kdy byla po zásahu videorozhodčího nařízena penalta za obranný zákrok Dávida Hancka (26) na hranici velkého vápna. Podle gólmana Martina Dúbravky (35) se ale o faul nejednalo.

Calzonovi svěřenci byli před rozhodujícím zápasem několikrát dotázáni, zda mají v hlavně možnost hrát jen na remízu. I přes opakované odmítnutí této myšlenky se objevily názory, že týmy nepůjdou do zápasu naplno. Rumunský trenér Edward Iordanescu po utkání označil takové spekulace za ostudné. Jeho tým postoupil do osmifinále mistrovství Evropy poprvé po 24 letech a jako vítěz skupiny se utká s Nizozemskem.

"Jsou lidé, kteří by se nám měli omluvit. Měli počkat, sledovat pozorně zápas a pak soudit. Tohle bylo ostudné. Házeli špínu na nás, na tým i na fanoušky. Ukázali jsme charakter," neskrýval Iordanescu své rozhořčení na tiskové konferenci.

Sestřih zápasu Slovensko – Rumunsko (1:1). Česká televize

"Rumunsko, stejně jako my, chtělo duel vyhrát, protože by to s jistotou znamenalo první místo ve skupině. Hráli jsme dobře, po většinu zápasu jsme byli na míči. I soupeř hrál dle mého dobře. Co se týče nás, čeká nás těžký protivník světové úrovně, ale uděláme vše pro to, abychom se dobře připravili," zhodnotil trenér Calzona duel i los, který jeho týmu přisoudil Anglii. Jeho tým už nicméně překvapil jednoho z favoritů turnaje, když v úvodním utkání triumfoval 1:0 nad Belgií.

První gól vstřelil proti Rumunsku ve 24. minutě Ondrej Duda. Záložník dal svou druhou branku na evropském šampionátu a první od mistrovství Evropy 2016, když využil centru Juraje Kucky na hranici pokutového území, nepozornosti soupeřových stoperů a poslal prudkou hlavičku do sítě. Míč se odrazil od země do protipohybu brankáře Florina Nity, který ho neměl šanci zastavit.

O 13 minut později vyrovnal z pokutového kopu Razvan Marin. Penaltu sudí nařídil po sporném zákroku Hancka na Ianise Hagiho na hranici pokutového území.

"Tu situaci jsem viděl jen na hřišti. Z mého pohledu to bylo mimo vápno a nebyl to faul. Ale je samozřejmě možné, že se mýlím. Co se týče Marina, viděl jsem několik klipů. Penalty kopal nejčastěji doprostřed a nakonec to takhle napálil. I kdybych trefil stranu, tak s tím nic moc nenadělám," popsal inkasovaný gól slovenský brankář Dúbravka. V šestnáctce jinak působil jistě a vypomáhal i s rozehrou.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Snažil jsem se jen reagovat na konkrétní momenty. Snažil jsem se to vždy správně vyhodnotit a jsem rád, že jsem mohl klukům pomoci a dařilo se nám. Rumunské přihrávky za obranu ale byly nebezpečné v obou poločasech," řekl Dúbravka pro TASR.

V utkání si připsal i několik zákroků, včetně dvou klíčových – po střelách Andreie Ratiua a Razvana Marina. "Těžké situace. Měli prostor k zakončení, kluci v obraně to ale částečně pokryli. V takové chvíle se snažím míč chytit, nemá smysl riskovat," dodal gólman Newcastlu.

Jeho tým čeká osmifinále v neděli od 18:00 v Gelsenkirchenu. S Angličany se Slovensko střetne po téměř sedmi letech, naposledy prohrálo 1:2 ve Wembley v kvalifikaci na mistrovství světa 2018. Dosud nejlepšího výsledku s věhlasným soupeřem dosáhli Sokoli na mistrovství Evropy 2016, kdy uhráli remízu 0:0. To je dosud také jediný zápas, který s Albionem neprohráli. Vítěz střetnutí se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Švýcarsko – Itálie.