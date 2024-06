Slovenský sen se splnil, v osmifinále čeká Anglie. Dosáhli jsme něčeho velkého, plesal jejich kouč

Radost slovenských fotbalistů po postupu do play off Eura.

Slovenští fotbalisté oslavili podruhé po osmi letech na mistrovství Evropy postup ze skupiny. Po remíze s Rumunskem se o radost podělili s fanoušky v rozhovorech pro televizi Markíza. A shodli se na tom, že jsou v osmifinále raději za Angličany než za Španěly, kteří jim před večerním závěrem skupin hrozili jako druhá možnost.

"Angličany tady dokázal každý soupeř potrápit, Španělé mají silnější tým," mínil Ondrej Duda. Na Euru dal druhý gól, ten první před osmi lety Walesu. Tehdy jím porážku neodvrátil, i proto je ten dnešní pro něj mnohem cennější. "Viděl jsem, že Kuco (Juraj Kucka) nebude nic vymýšlet, a tak jsem jen nastavil hlavu. Škoda, že jsme vedení neudrželi déle. K úplné spokojenosti nám chyběl druhý gól, ale hlavní je, že postupujeme," řekl Duda.

Záložník Stanislav Lobotka byl už podruhé vyhlášen hráčem zápasu. "Je to něco nepopsatelného. Dokázali jsme to a nejvíc mě těší, že jsme to zvládli svou hrou. Bojovali jsme jeden za druhého, po ztrátě míče jsme se všichni vraceli zpátky, hráli jsme jako jeden tým," poukázal na to, co bylo základem úspěchu.

Sestřih zápasu Slovensko – Rumunsko. Česká televize

Dávid Hancko, jehož start byl do poslední chvíle nejistý, děkoval lékařům a fyzioterapeutům, že udělali maximum pro to, aby mohl hrát. "Věděl jsem, že se musím poprat s bolestí. V některých chvílích to bylo opravdu těžké, ale doufám, že jsem chlapcům pomohl," řekl Hancko a vrátil se i k penaltě, z níž Rumuni vyrovnali. "Jsem přesvědčený, že při druhém doteku soupeř jen upadl přes mou nohu," okomentoval sporný moment.

Radost měl i nejzkušenější ze slovenských fotbalistů Peter Pekarík, který už na trávníku něco zažil, vždyť hrál už 130. mezistátní zápas. "Postup chutná skvěle. V kabině teď zazní vítězný pokřik, ale pak už zase bude následovat tvrdá práce. Věřím, že v osmifinále potěšíme fanoušky, kteří nás tady hnali dopředu," připojil.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Před osmi lety prohráli Slováci v osmifinále s Německem 0:3. Na hřišti tehdy bylo šest hráčů ze současného kádru. Ti budou mít v neděli o důvod víc, aby tentokrát došli ještě dál. "Myslím, že jsme dosáhli něčeho velkého. Máme před sebou další cíl. Chceme sa na šampionátu udržet co nejdéle. Věříme, že do osmifinále nastoupíme víc než připraveni," uvedl italský kouč Slováků Francesco Calzona.