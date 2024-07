Hjulmand po nevydařeném Euru odstoupil z funkce, Dánsko s výběrem trenéra spěchat nebude

Národní svazy a trenéři účastníků letošního evropského šampionátu vyhodnocují turnaj v Německu a k zásadnímu rozhodnutí dospěli v Dánsku, u tamního národního týmu nebude pokračovat kouč Kasper Hjulmand (52). Rodák z Aalborgu měl kontrakt ještě na dva roky, už nyní se ovšem rozhodl pro rezignaci.

"Jako trenér reprezentace jsem pracoval čtyři roky a byla to obrovská čest. Udělal jsem maximum pro to, abychom dosáhli na úspěch a fanoušci mohli být na tým hrdí. Reprezentovat vlast je tou vůbec největší věcí, jakou si dovedu představit a vždycky se rád ohlédnu za neuvěřitelným obdobím plným podpory," prohlásil Hjulmand.

Hjulmand se dánské reprezentace ujal v srpnu 2020 a na předcházejícím evropském šampionátu s ní dokráčel až do semifinále, jako nůž máslem následně Seveřané prošli i kvalifikací o postup na MS do Kataru. Asijský turnaj se jim nepovedl a s jedním bodem na kontě skončili již ve skupině, výhry se nedočkali ani na nedávno skončeném Euru, kde jim v osmifinále vystavilo stopku Německo.

"Když se dívám dopředu a vím, že nás čeká dvouletá cesta na mistrovství světa, tak si uvědomuji, že aby mohl tým napsat další velkou kapitolu, potřebuje k tomu nové tváře a nové myšlenky. Není to o mně, je to o tom, co bude nejlepší pro tým," dodal.

Dánský svaz si s výběrem nového hlavního trenéra dá na čas. Mužstvo dočasně převezme dosavadní asistent Morten Wieghorst, smlouvu dostal do konce roku.