Souček o Belmondu: Velká chyba. Hašek? Chce náš názor. Je dobře, že to není one man show

Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček (29) potvrdil slova nového trenéra Ivana Haška, že kabina se postavila za návrat hráčů, kteří byli v listopadu ještě za předchozího kouče kvůli návštěvě olomoucké diskotéky Belmondo během srazu vyřazeni z mužstva. Záložník West Hamu to ve středu uvedl při rozhovoru s novináři během soustředění v Rakousku před mistrovstvím Evropy v Německu.

Vladimír Coufal, Jan Kuchta a Jakub Brabec se před klíčovým závěrečným zápasem kvalifikace s Moldavskem vydali v Olomouci do nočního baru. Tehdejší realizační tým kouče Jaroslava Šilhavého je z reprezentace vyřadil a Hašek tak po svém nástupu do funkce zdědil problém, jak se k nim postavit. Pro březnové přípravné zápasy celý trojlístek vynechal, Kuchtu s Coufalem nyní vzal zpět. Brabec v nominaci na Euro chybí s odůvodněním, že na stoperském postu se objevili zajímaví konkurenti.

"S Ivanem Haškem jsme o Belmondu mluvili od první chvíle, co přišel. Byla to velká kauza. Je interní věc, co jsme si říkali. Ale chci vyzdvihnout, že kluci tady odvedli za několik let skvělou práci, všichni tři. Jsem rád, že případ zůstal při nominaci stranou," uvedl Souček.

Trenér při zveřejnění nominace uvedl, že nikdo ze spoluhráčů se proti návratu hříšníků nepostavil. "Byla to jedna veliká chyba, teď se z ní všichni ponaučí. Také mladí uvidí, že i takoví hráči mohou být potrestáni. Nikdo si to nedovolí. Nesneseme už žádné věci, které by mohly poškodit tým. Ale tyhle tři kluky jsme za to, co tady odvedli, hodně podporovali," ujistil Souček.

Tomáš Souček na tréninku české reprezentace. @ceskarepre_cz

Coufal je jeho spoluhráčem ve West Hamu, hrávali spolu i v pražské Slavii. "Belmondo jsme spolu samozřejmě řešili i v Anglii. Bylo to pro něj složité. Trest dostal vlastně několikerý, jak v soukromém, tak sportovním životě. Ale už bych to dal stranou. Jsem rád, že tady je. Dostal šanci, je vděčný, teď udělá všechno pro nároďák tak, jak dělal předtím," řekl Souček.

Rodák z Havlíčkova Brodu věří, že nominace na šampionát napsala za skandálem definitivní tečku. "Byl bych rád, aby fanoušci a všichni dali kauzu stranou a šli jsme dál jako tým. Aby to bylo jako u hokejistů, když se všichni semkli i s diváky. To chci přenést i do Německa, ať jdeme od prvního zápasu s podporou za úspěchem," uvedl.

Hašek hned na úvod svého angažmá ukázal, že si vyslechne hlas rady starších. Tvoří ji nejzkušenější hráči ať už věkem, nebo počtem reprezentačních startů. "Chce znát náš názor. Je dobře, že to není jen one man show, trenér něco udělá a všichni ho musejí poslouchat… Má svá pravidla, ale chce slyšet také názor hráčů," ocenil Souček.

"Trenér moc dobře ví, jaké to bylo za jeho hráčské éry. Snaží se najít co nejlepší řešení. To samé asistenti. Naše skupina starších si jednou za čas jde s nimi sednout a řešíme, co je třeba zlepšit. Myslím, že spolupráce funguje," dodal Souček.

Je přesvědčen, že tým má kvalitu na to, aby zopakoval čtvrtfinálovou účast z minulého Eura. "Do každého turnaje jdu s nejvyšším cílem, to je vítězství. Hlavní cíl je zvládnout skupinu, to rozhodne, zda bude turnaj podařený. Všechno navíc je pro nás velký úspěch. V Německu je to pro Čecha nejlepší Euro, jaké může být. Navíc 20 let od úspěšného Eura. Uděláme maximum, abychom byli zase úspěšní," připomněl Souček bronz z mistrovství v roce 2004 v Portugalsku.

S West Hamem má za sebou náročnou klubovou sezonu. "Taková je už čtyři pět let. Víc než fyzicky je to náročné psychicky, být připravený na zápas každé tři dny. Ale sem se všichni těšili, můžeme z toho žít celý život, jako když jsme třeba vyhráli s West Hamem Evropskou konferenční ligu," dodal Souček.