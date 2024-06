Kane o kritice od bývalých hráčů: Dlouho jsme nic nevyhráli a oni toho byli součástí

Kapitán anglické reprezentace Harry Kane (30) brání svůj tým proti kritice od bývalých hráčů, kterým se nelíbí výkony národního mužstva na mistrovství Evropy. Útočník Bayernu Mnichov současným televizním expertům vzkázal, aby si vzpomněli, jak náročné je za reprezentaci hrát.

Anglie obhajuje v Německu finálovou účast z minulého Eura a má na kontě výhru 1:0 nad Srbskem a remízu 1:1 s Dánskem. Nepříliš přesvědčivé výkony svěřenců trenéra Garetha Southgatea vyvolaly kritiku od bývalých reprezentantů působících v médiích, například Garyho Linekera, Ria Ferdinanda či Alana Shearera.

"Cítím to tak, že mají zodpovědnost," řekl Kane novinářům. "Vím, že musejí být upřímní a říkat své názory, na druhou stranu ale mají zodpovědnost bývalých reprezentantů, ke kterým spousta hráčů vzhlíží, lidé jim naslouchají a je pro ně důležité, co říkají," dodal nejlepší střelec bundesligy.

Zároveň Kane kritikům připomněl, že ani oni s národním týmem nic nevyhráli, protože jedinou trofej Anglie získala na mistrovství světa v roce 1966. "Nikdy bych nechtěl být neuctivý k žádnému hráči, zvlášť k takovému, který nosil tenhle dres a ví, jaké to je hrát za Anglii. Ale podstatné je, že jsme jako národ hodně dlouho nic nevyhráli, a tihle hráči toho byli také součástí a vědí, jaké to je hrát za Anglii," dodal autor rekordních 63 reprezentačních gólů.

Úřadující vicemistři Evropy vedou po dvou zápasech tabulku skupiny C a v úterním duelu proti Slovinsku by měli stvrdit svůj postup do osmifinále.