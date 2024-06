Euro ONLINE, den 7: Walker se přezul, pak rozjel gólovou akci. Padlá pátá vlastní branka

Evropský šampionát je v plném proudu a také čtvrteční program jeho 17. edice naservíruje fanouškům zajímavou porci zábavy, která vyvrcholí večerním šlágrem a reprízou posledního semifinále mezi Španělskem a Itálií. Hlavní události sedmého dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

22:15 – La Roja se proti Itálii konečně střelecky prosadila, ovšem pomohla jí až vlastní branka Riccarda Calafioriho. Na Euru v Německu tak byl k vidění již pátý zásah do vlatní sítě.

21:50 – Španělsko v zápase s Itálií dominuje, na střely vede 9:1 a na střely bránu 4:0. Hráči La Roja však ani jednu z šancí nevyužili, a tak je stav čtvrtečního šlágru o poločase 0:0.

Poločasové statistiky. Opta by Stats Perform

21:33 – Trenér Anglie Gareth Southgate zatím není vůbec spokojený se hrou svého týmu na Euru. "Jsme zklamaní z výkonů, které tu zatím předvádíme. Nelíbí se mi hlavně způsob našeho napadání. Chybí nám intenzita. Musíme toho spoustu změnit."

21:28 – Anglie na turnaji zatím rozhodně nenaplňuje potenciál, jakým při pohledu na soupisku disponuje. Týmu trenéra Garetha Southgatea to hlavně v útoku příliš nefunguje. Ve dvou zápasech daly ofenzivní hvězdy Albionu jen dvě branky, což je rozhodně méně než se před turnajem očekávalo. I přesto zatím nedostal ani minutu nejproduktivnější hráč uplynulého ročníku Premier League Cole Palmer.

21:00 – Dánský záložník Morten Hjulmand vyrovnal v duelu s Anglií na 1:1 a dal už 13. gól z pozice mimo pokutové území na šampionátu. Už nyní probíhající Euro nabídlo vyšší počet gólů zpoza vápna ze skupinové fáze posledního mistrovství Evropy.

20:54 – Harry Kane se díky trefě do sítě Dánska stal teprve třetím anglickým fotbalistou, který dal gól na čtyřech velkých turnajích. Navázal tak na Waynea Rooneyho a Michaela Owena.

19:57 – Fotbalisté Dánska v duelu s Anglií vybojovali remízu 1:1 a se dvěma body drží druhé místo ve skupině. Na gól Harryho Kanea odpověděl ještě v prvním poločase Morten Hjulmand. O postupu se rozhodne v závěrečném kole, kdy se Dánsko utká se Srbskem a Anglie se Slovinskem.

Sestřih zápasu Dánsko - Anglie Česká televize

19:21 – "Je to neuvěřitelný pocit, dát takový gól, ale vyměnil bych to za výhru. Musíme však být rádi za bod a za to, že jsme zůstali ve hře. Slovinsko bylo opravdu dobré a hodně nám to ztížili. Remíza je asi spravedlivá," hodnotil remízu 1:1 srbský útočník Luka Jovič.

18:44 – Francouzský národní tým zveřejnil na sociálních sítích fotografii ze čtvrtečního tréninku, na níž zlomený nos Kyliana Mbappého chrání maska. Stylově vyvedená v trikolóře a s galským kohoutem na čele. Útočná hvězda Les Bleus by tak měla být připravena nastoupit do pátečního zápasu s Nizozemskem.

18:37 – Ve Frankfurtu je vyrovnáno, ve 34 minutě se dalekonosnou střelou k tyči prosadil záložník Sportingu Morten Hjulmand.

18:26 – Start Kyliana Mbappého v pátečním utkání Francie s Nizozemskem je podle slov trenéra Didiera Deschampse reálný. “Mohu potvrdit, že se cítí lépe a vše se vyvíjí tak, aby byl zítra k dispozici,” uvedl kouč úřadujících vicemistrů světa a dodal: “Vyvíjí se to správným směrem”.

18:20 – Harry Kane otevřel skóre zápasu mezi Anglií a Dánskem, když v 18. minutě uklidil vypadnutý míč z bezprostřední blízkosti za záda Kaspera Smeichela. Akci, která brance předcházela, táhl po pravé straně Kyle Walker.

18:15 – Českou reprezentaci ve čtvrtek slavnostně přijali na radnici v Hamburku, kde má mužstvo během ME základnu. Na oficiální audienci dorazili předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek, realizační tým v čele s hlavním trenérem Ivanem Haškem a za hráče kapitán Tomáš Souček, záložníci Lukáš Červ s Matějem Juráskem a brankář Vítězslav Jaroš. Reprezentace od státního rady pro sport města Hamburk dostala maketu plachetnice a předala mu podepsaný dres.

18:13 – Kuriózní moment nastal v 9. minutě zápasu mezi Dánskem a Anglií. Obránce Albionu Kyle Walker si sedl na trávník a všichni očekávali, že přivolaní zdravotníci budou řešit nějaké zranění. Krajní bek Manchesteru City si však potřeboval pouze přezout kopačky, neboť zvolil takové, v nichž v úvodu duelu nepříjemně podklouzl. Hlavní sudí utkání posléze beka Manchesteru City vykázal za postranní čáru.

17:25 – Na právě probíhajícím evropském šampionátu padlo v nastaveném čase druhého poločasu už šest gólů, což je o jeden více než během celého Eura 2020.

16:55 – Už to vypadalo, že Slovinsko oslaví svou první výhru v historii evropských šampionátů. Nakonec se však nad Mnichovem rozlétla i srbská orlice – v 95. minutě totiž udeřil z rohu Luka Jovič a balkánské derby skončilo 1:1. Fotbalisté alpské země byli pár vteřin od téměř jistého postupu do osmifinále, takto zůstává ve skupině C všechno otevřené.

Sestřih zápasu Slovinsko - Srbsko (EURO 2024) Česká televize

16:27 – Dvoumilionové Slovinsko je na nohou. Žan Karničnik dostal na zadní tyči parádní přihrávku od Timiho Elšnika a alpská země vede v balkánském derby nad Srbskem 1:0.

15:01 – Česko v zápase s Gruzií favorizují sázkaři i bookmakeři, na svěřence trenéra Ivana Haška zatím míří více než 90 % sázek. Češi zatím na ME vsadili 1,3 miliardy korun, nejvíce na úvodní zápas národního týmu proti Portugalsku (145 milionů korun). Sázejícím se podle kanceláří letos poměrně daří, šampionát totiž není plný překvapení, vyhrávají hlavně favorité.

14:55 – Čtvrteční program načíná derby států bývalé Jugoslávie. Srbsko hraje ve skupině C se Slovinskem a oběma celkům jde o historicky první vítězství na ME. Slovinsko se totiž na Euro kvalifikovalo teprve podruhé a z prvního účinkování v roce 2000 má na kontě dvě remízy. Srbsko je na evropském šampionátu premiérově. Zápas můžete sledovat živě na Livesport.cz.

Základní sestavy Slovinska a Srbska. Livesport

13:49 – Švýcarský zadák Fabian Schär odnesl středeční zápas proti Skotsku (1:1) zlomeným nosem. Zatím není jasné, zda stoper Newcastlu zasáhne v neděli do utkání proti Německu, v němž se rozhodne o vítězi skupiny A.

13:46 – Atmosféra v Mnichově je před blížícím se balkánským derby mezi Slovinskem a Srbskem opravdu parádní...

12:47 – "Bylo to pro něho obrovsky těžké. Nejvíc se potrestal sám, bylo mu to strašně líto. I teď jak jsme komunikovali, mi psal, že se ani moc nedokáže dívat na fotbal, že ho to strašně trápí. Protože možnost zahrát si na Euru, vidina toho, že by mohl dostávat větší porci minut, byla velká," pronesl před tréninkem pražské Sparty Lukáš Sadílek o svém bratrovi Michalovi, který musel v závěru přípravy na Euro opustit reprezentaci kvůli zranění z tříkolky. Kompletní rozhovor v článku.

10:54 – Čeští fotbalisté se v červnovém vydání žebříčku reprezentací FIFA posunuli o dvě místa na 34. pozici a jsou nejvýše za poslední dva roky. Pořadí národních týmů nadále vévodí mistři světa Argentinci před poraženým finalistou předloňského šampionátu Francií, na třetí příčce zůstala Belgie. FIFA zveřejnila nové vydání žebříčku na svých internetových stránkách.

10:40 – Středeční utkání mezi Albánií a Chorvatskem nenabídlo jen parádní fotbalovou podívanou plnou branek, ale také kontroverzní chování obou fanouškovských táborů. Balkánské národy se však tentokrát nepostavily proti sobě, nýbrž proti společnému nepříteli – na adresu Srbska se tak sneslo několik velmi urážlivých pokřiků (zejména "Zab*j Srba"). Srbský fotbalový svaz nyní požaduje tvrdé tresty. V případě, že se tak nestane, jsou Srbové dokonce připraveni zvážit svou další účast mistrovství Evropy. Více informací v článku.

10:10 – "Chceme vyhrát všechny zápasy na turnaji, každý další úspěch povzbudí tým a vyšle signál našim soupeřům. Postup z prvního místa je pro nás velmi důležitý," řekl trenér Německa Julian Nagelsmann na tiskové konferenci.

Mapa přihrávek Německa v zápase s Maďarskem. Opta by Stats Perform

09:34 – Luke Shaw přijde rovněž o druhý zápas na letošním ME, anglický obránce nestihl doléčit zranění a nenastoupí dnes proti Dánsku.

08:58 – Slovensko bude proti Ukrajině útočit na postup ze základní skupiny a svou roli sehraje i Michael Oliver. Anglický sudí byl delegován jako hlavní rozhodčí, pomohou mu asistenti Stuart Burt a Dan Cook.

08:51 – Dva zápasy, šest bodů, přesvědčivá hra a především jistý postup do osmifinále. Německo odstartovalo domácí evropský šampionát skvěle, což se ostatně odráží i na atmosféře uvnitř týmu. Kapitán Die Mannschaft Ilkay Gündogan po středeční výhře 2:0 nad Maďarskem vyzdvihl spoluhráče Jamala Musialu. "Je neuvěřitelný. Je radost s ním hrát," uvedl zkušený záložník Barcelony na adresu stále ještě talentovaného mladíka. Více informací v článku.

Individuální statistiky Jamala Musialy ze zápasu s Maďarskem. Opta by Stats Perform / UEFA Euro 2024

08:43 – Nejlepším hráčem večerního utkání ME byl zvolen obránce Manuel Akanji, Švýcarsko remizovalo se Skotskem a postup ze základní skupiny by mu již neměl uniknout.

07:58 – Poláky a Rakušany v pátek od 18 hodin čeká druhé vystoupení na letošním ME a jako hlavní rozhodčí pro tento zápas byl delegován Umut Meler. V akci budou i jeho turečtí asistenti Emre Eyisoy a Kerem Ersoy.

07:15 – Angličané nastoupí proti Dánům od 18:00 ve Frankfurtu. Oba soupeři mají v dobré paměti poslední vzájemný souboj. Anglie před třemi lety v semifinále minulého Eura zvítězila 2:1 po prodloužení. Tým kouče Kaspera Hjulmanda není ani tentokrát favoritem, vzhledem k bohatým zkušenostem jeho hráčů z Premier League se však výběru Garetha Southgatea sotva zalekne.

EURO preview: Dánsko – Anglie. Livesport

06:20 – Čtvrteční program fotbalového mistrovství Evropy v Německu nabídne jeden z největších šlágrů ve skupinách a zároveň semifinálovou reprízu z předchozího turnaje. Úřadující šampioni Italové vyzvou ve skupině B Španěly, s nimiž se na Euru střetnou popáté za sebou. Týmy budou chtít navázat na úvodní výhry. Italové vstoupili do turnaje vítězstvím 2:1 nad Albánií, Španělé zdolali bronzový tým z předloňského mistrovství světa Chorvatsko 3:0. Utkání v Gelsenkirchenu má výkop ve 21:00. Více informací v článku.

EURO preview: Španělsko – Itálie. Livesport

06:10 – Slovinský list Delo uvedl, že národní tým udělal "první krok ke splnění svého snu v Německu" poté, co mu bývalý plzeňský obránce Erik Janža zařídil remízu 1:1 s Dánskem. Ve čtvrtek stojí proti Srbsku, s nímž se od rozpadu Jugoslávie utkal osmkrát. Každý tým dokázal jen jednou vyhrát, zbývajících šest utkání skončilo nerozhodně. Remíza by teď nejspíš neuspokojila ani jednu stranu. Více informací v článku.