Bývalého fotbalového reprezentanta Jana Kollera (51) zaujala reforma Ligy mistrů a věří, že Sparta v ní navzdory těžké konkurenci bude usilovat o postup. Rekordman národního týmu v počtu vstřelených gólů je nadšený ze čtyřnásobného zastoupení českých klubů v ligové fázi evropských pohárů. I proto se domnívá, že reprezentaci nezbyde nic jiného než v nejbližší době vsadit právě na hráče z české ligy.

Sparta zahájila Ligu mistrů hladkou domácí výhrou nad Salcburkem (3:0), což bývalého kanonýra příjemně překvapilo. "Vstup se mi líbil moc, ani jsem to nečekal. Takticky soupeře přejeli. Další zápasy ale budou těžké. Myslím však, že se poučili ze dvou jarních zápasů s Liverpoolem. Věřím, že se Sparta může poprat o další postup," řekl Koller, který se právě z Letné vydal do světa velkého fotbalu.

Také on si zvyká na jednu společnou tabulku s 36 účastníky a další novinky. "Chvíli mi trvalo, než jsem nový formát Ligy mistrů pochopil, asi jsem nebyl sám. Ale líbí se mi, přinese ještě víc atraktivních zápasů," zhodnotil.

Český šampion nastoupí v úterý ve Stuttgartu a příkladem mu může být Plzeň, která minulý týden v premiéře Evropské ligy vybojovala bod ve Frankfurtu (3:3). "Jako bývalý hráč Dortmundu nadále pozorně sleduju Bundesligu, takže mě Plzeň remízou ve Frankfurtu velmi mile překvapila. Vždyť Eintracht je přední německý tým, momentálně druhý v tabulce za Bayernem. Stejně tak budu zvědavý na Spartu ve Stuttgartu. Určitě se tam o nějaký bod taky pokusí," poukázal patriot ze Smetanovy Lhoty.

Slavia vstoupila do Evropské ligy výhrou v bulharském Razgradu a Mladou Boleslav čeká start Konferenční ligy. "Je úžasné, kolik týmů máme v nově vytvořené ligové fázi pohárových soutěží. A jak náš koeficient roste, mělo by to tak být i v dalších sezonách. Obě pražská S a s nimi také Plzeň ekonomicky i strategicky sílí. Ruku v ruce s tím cílí na nejlepší hráče. Sparta si vybojovala Ligu mistrů v předkolech, příště už tam náš šampion postoupí rovnou," připomněl Koller.

Za klubovými úspěchy naopak v poslední době zaostává národní tým. Na letošním Euru v Německu vypadl už ve skupině, do Ligy národů pak vstoupil debaklem v Gruzii. "Reprezentace se teď trochu hledá. Problém je, že někteří hráči, kteří odcházejí do zahraničí, to tam nezvládají a pak pravidelně nenastupují. V zápase s Ukrajinou se ukázalo, že pak je lepší spolehnout se na rozehrané fotbalisty ze silné trojky české ligy. Pro domácí kluky je to i velká motivace makat a posouvat se dál," uvedl kanonýr, který v mezistátních zápasech vstřelil 55 branek a je tak historicky nejlepším střelcem českého i československého národního týmu.

Trenér Ivan Hašek si při nástupu do funkce vytkl za hlavní cíl postup na mistrovství světa. Tak daleko se populární Dino zatím nedívá. "Ještě ani nemáme vylosovanou skupinu pro kvalifikaci, na ni si počkám. Náš tým nečeká nic lehkého, ale nechal bych tomu čas. Ideální to teď samozřejmě není. Pokud nebudou venku vytížení legionáři, budou muset za nároďák kopat kluci z domácí ligy. Když jiné řešení není, musíme se vydat touto cestou," poradil by realizačnímu týmu.

Už třetí sezonu působí jako ambasador domácího poháru. Klubový boom na evropské scéně podle něj prospívá i této soutěži. "Každý rok jde MOL Cup dopředu, kluby mu dávají větší prestiž. Vítěz jde do předkola Evropské ligy, je to nejkratší cesta do pohárů. Myslím, že zlom nastal, když se před lety rovnou do Evropy dostal Zlín, přece jen menší klub. Vyneslo mu to šest skvělých zápasů. Přes Spartu a Slavii v lize reálně moc velká šance není, z poháru je přece jen větší. Tak to vnímám já i kluby," dodal Koller.