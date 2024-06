Köstl: Hranáčovi nebudeme góly vyčítat. Coufal je sám sobě největším kritikem

Když hráči národního týmu v úterý večer přijížděli ke stadionu v Lipsku k utkání Eura proti Portugalsku a míjeli tisíce českých fanoušků, neubránil se asistent trenéra Jaroslav Köstl dojetí. V rozhovoru s novináři necelý den po porážce 1:2 uvedl, že od mužstva směrem dopředu očekával odvážnější výkon. Připustil také, že ideálně nezahrál pravý bek Vladimír Coufal. Na sobotní zápas s Gruzií připravují s realizačním týmem změny v sestavě, neřekl však, kolik jich bude.

Český tým na stadionu v Lipsku podporovalo podle odhadů asi 15 tisíc fanoušků. "Byla úžasná atmosféra, cítili jsme se tam jako doma. Když jsme jeli z hotelu a uličky byly plné českých fanoušků, tak mě to dojalo. Nároďák je v tomhle jedinečný. Jsme šťastní, že tady jsme a chceme lidem udělat radost," řekl Köstl před návratem týmu z Lipska na základnu během Eura na okraji Hamburku.

Jeho tým neudržel vedení a v nastavení inkasoval od Portugalců rozhodující branku. "Hned po zápase samozřejmě nějaké emoce byly, protože jste blízko docela velkému úspěchu. Ale nemůžeme hovořit o tom, že by vítězství Portugalska nebylo zasloužené. Musím říct, že jsem se s takovou kvalitou nesetkal, je to tým jak na výhru v Lize mistrů. Uvidíme, jak to bude tady, Euro je specifický turnaj. Nicméně jsem věřil, že dopředu dokážeme být odvážnější," uvedl Köstl.

Sestřih zápasu Portugalsko – Česko. Česká televize

"Hráli jsme hlouběji, než jsme chtěl být. Donutili nás k tomu, měli jsme ale také nevynucené ztráty. Povedla se nám změna rozestavení, reakce týmu byla dobrá. Když jsme byli odvážní dopředu, nebyly tam špatné věci, ale bylo to málo. V tomhle musíme být lepší. Ale už je to všechno dějepis a jedeme dál," podotkl čtyřiatřicetiletý asistent trenéra Ivana Haška.

U obou inkasovaných branek se nachomýtli dva čeští obránci. Coufal před prvním gólem prohrál hlavičkový souboj, před rozhodující trefou pak uklouzl. "Vláďa je sám svůj největší kritik, takže on ví, že to asi nebylo úplně optimální. Na druhou stranu proti němu stála obrovská kvalita. Určitě si nějaké věci bude vyčítat, na druhou stranu směrem do ofenzivy pár míčů vyvezl, měl krásnou přihrávku pod sebe na první gól. Do ofenzivy dobré věci, zbytek si probereme na videu," uvedl Köstl.

Statistiky utkání Portugalsko – Česko. Opta by Stats Perform

Stoper Robin Hranáč si nejprve dal vlastní gól poté, co ho zblízka míčem do nohy trefil brankář Jindřich Staněk, a pak nechtěně připravil balon po tečovaném centru přímo před soupeře. "Myslím, že odehrál ne dobrý, ale skvělý zápas. Kluk, který hrál před rokem baráž o první ligu, teď stojí v čele české obrany na Euru, to je krásný příběh. Góly mu vůbec vyčítat nebudeme," řekl Köstl.

"Říkáme obráncům, že v podobných situacích jako při prvním gólu musejí být pesimisti. Jdete něčemu zabránit a nedá se nic dělat. U druhého gólu to byl řetězec chyb, který k Robinovi nějakým způsobem doputoval. Byla tam i nešťastná teč, už nestačil zareagovat. Tam bychom od něj chtěli trochu lepší postavení, což jsou detaily, na kterých musíme zapracovat. Podpořili jsme ho, kluci také, protože vědí, že nešlo o nějakou ležérnost. Oklepe se z toho a zase bude dobrý," věřil bývalý asistent trenéra Slavie.

O místo v základní sestavě pro další zápas na turnaji proti Gruzii si řekli někteří střídající hráči. "Určité změny budou, o tom v realizáku diskutujeme. Na druhou stranu kluci, kteří zápas začali, ho neskutečně odpracovali. Střídající hráči nám zatím pomohli v každém zápase, co jsme tady u týmu. Kolik změn případně bude, nemohu říci. Je to strašně čerstvé, musíme se na to pořádně podívat. Zatím jsme si udělali jen takový první rozbor hned po zápase na hotelu," řekl Köstl.

Jediný nováček Eura Gruzie na úvod turnaje sahala po bodovém zisku, ale nakonec Turecku podlehla 1:3. "Měli jsme na tom zápase dva pozorovatele, takže nějaké info máme, zatím kusé. Samozřejmě jsme je sledovali celou přípravu, to je jasné. Připravíme se na to stoprocentně," dodal.