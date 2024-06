LIVE: Portugalci v posledním utkání skupinové fáze šetří opory, Gruzie živí naději na postup

Portugalsko, které už má postup do osmifinále Eura v kapse a to dokonce z prvního místa, hraje v závěrečném utkání skupinové fáze s Gruzií, která ještě živí šanci na senzační postup. Přestože trenér Roberto Martínez do zápasu nasadil hned několik hráčů širšího kádru, stále je jeho tým velkým favoritem. Utkání sledujte od 21:00 živě na Livesport.cz.

Zatímco proti českému výběru se Portugalci v koncovce ještě trápili, Turecko již nemilosrdně sestřelili. Na svém kontě tak mají dvě výhry, šest bodů a klid na práci. Alespoň tedy do určení osmifinálových špílů. Nebo ne? "Náš první cíl jsme splnili, musíme však využít každý moment v každém zápase k tomu, abychom zůstali připraveni na celou soutěž. K dalšímu zápasu přistoupíme stejně jako k prvním dvěma. Pokusíme se vyhrát, zlepšit a postoupit mezi nejlepších 16 (týmů) ještě lépe připraveni než nyní," řekl záložník Selecao Rúben Neves.

Možná to tedy ze strany Portugalců nebude proti Gruzii přehnaně opatrné. Na druhou stranu výše citovaný Neves zatím odehrál na Euru jediný poločas, takže lze očekávat, že on sám se bude snažit o probojování do základní sestavy nastálo, pokud tedy dostane šanci. To v útoku zřejmě nedojde k tolika změnám, kolik by si trenér Roberto Martínez přál. Goncala Ramose s Diogem Jotou totiž trápí zdraví a jejich nasazení ve středu je nejisté.

Preview zápasu Gruzie – Portugalsko. Livesport

To Gruzínci se nemají na co šetřit. Bojují o postup, který jim stoprocentně zajistí pouze vítězství. Zakavkazský tým je v pozici, kdy může jen překvapit. Pro něj je úspěch už samotná účast na turnaji. A že si jí váží, ukázal v dosavadních dvou utkáních. Turecku podlehla Gruzie jen těsně po nebojácném výkonu a s českým národním týmem uhrála po srdnatém výkonu remízu.

Proč však neokusit ještě něco navíc, když to je poměrně na dosah? "Portugalsko má fantastický tým s mnoha skvělými hráči, ale přestože máme jen malou šanci postoupit, já i všichni moji hráči budeme snít do samotného konce. Jen to, že jsme tady, je pro nás velké. Znamená to hodně. Pokud by před šampionátem někdo řekl, že do posledního zápasu půjdeme s šancí postoupit, hned bych to bral. Nyní je však přirozené, že chceme víc," vzkázal trenér Gruzie Willy Sagnol.