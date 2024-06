Portugalci už mají jistý postup ze skupiny. Gruzínci o něj mohou ještě zabojovat

Jako poslední na fotbalovém mistrovství Evropy v Německu vyvrcholí ve středu večer "česká" skupina F. Tým Ivana Haška (60) bude bojovat o postup s Tureckem, Gruzie v souběžně hraném utkání narazí na Portugalsko, které již má osmifinále jisté. Gruzínci jsou zatím v tabulce poslední, ale stále ve hře. Proti jednomu z největších favoritů šampionátu nastoupí od 21:00 v Gelsenkirchenu.

Portugalci mohou s plným bodovým ziskem v klidu přemýšlet, jak rozložit síly. Zbývající tři týmy ve skupině se až den před zápasem dozvěděli, co k postupu potřebují. Turecko zatím získalo tři body, Česko s Gruzií za vzájemnou remízu po jednom. Tým ze země na rozhraní Evropy a Asie má o gól horší skóre.

Jelikož třetí tým z konečné tabulky skupiny C Slovinsko získal tři body, musela by Gruzie zvítězit, aby mohla postoupit. To samé platí pro Česko. Gruzie by navíc v případě výhry obou mužstev musela mít lepší rozdíl ve skóre než Češi, kteří se v souběžně hraném zápase utkají s Tureckem.

Preview zápasu Gruzie – Portugalsko. Livesport

Gruzínci jsou jediným nováčkem na Euru. Před turnajem patřili k největším outsiderům, stále však mohou snít o první historické výhře a postupu. "Nemáme co ztratit, absolutně. Naším cílem bylo získat zkušenosti z tohoto šampionátu. Gruzii mám moc rád, ale nečekal jsem, že vyhrajeme náš debutový turnaj. Pro hráče bylo velmi důležité, aby okusili, jaká je nejvyšší úroveň fotbalu. Máme se hodně co učit, ale Gruzii to v budoucnu pomůže," uklidňuje svůj tým francouzský trenér Willy Sagnol.

Oba soupeři se zatím utkali pouze jednou. Portugalci v roce 2008 v přípravném duelu před ME na domácí půdě zvítězili 2:0. Ve Viseu již tehdy hráli Cristiano Ronaldo a Pepe, nejstarší hvězdy však tentokrát budou pravděpodobně odpočívat. Kouč Roberto Martínez avizoval, že místo osvědčených opor vyzkouší některé hladové talenty z širšího kádru. Hrát každopádně nemůže potrestaný Rafael Leao.

Gruzie s Portugalskem se dosud utkaly jen jednou. Enetpulse

"Náš první cíl byl splněn, ale využíváme každý okamžik každého zápasu, abychom se připravili na další. Ke třetímu utkání přistoupíme úplně stejně jako k prvním dvěma. Budeme se snažit vyhrát, zlepšit se a jít do osmifinále lépe připravení, než jsme teď," uvedl záložník Rúben Neves.

S ohledem na kvalitu kádru Selecaa se Gruzii zřejmě příliš neuleví a brankář Giorgi Mamardašvili, který zazářil proti českým střelcům, bude znovu v pohotovosti. Outsideři však nemají co ztratit a případnou senzační výhrou mohou jen všechno získat.