Zrádné kalkulace: Turkům stačí prohra o dva góly, vzájemná remíza Rumunům i Slovákům (ne)vyhovuje

Vše se zdá naprosto jasné. Česká reprezentace postoupí do osmifinále Eura 2024 jen v případě vítězství nad Tureckem. Další souvislosti tohoto zápasu, ale i zbývajících skupinových bojů, však nabízí myšlenky ke spekulacím. Například Slovensku s Rumunskem snadno vystačí k postupu vzájemná remíza a oba celky by mohly být spokojené.

Český reprezentační tým má o motivaci postaráno. Prohra v posledním utkání skupiny bude ostuda a remíza nic neřeší – také by následoval odjezd domů. A pokud Gruzie nějakým výraznějším rozdílem neporazí Portugalce, tak vítězství posune Česko na druhou příčku skupiny F. Ta by tým nasměrovala do osmifinálového klání s Rakouskem a hrálo by se v Lipsku. Lepší řešení snad nemůže existovat. Na národní tým by čekal relativně schůdný soupeř a ještě by se hrálo pár kilometrů od hranic.

Preview zápasu Česko – Turecko Livesport

Přímým soupeřem Čechů o postupovou pozici ve skupině F je Turecko. V jeho případě je situace zamotanější. Turci si totiž vzhledem k již získaným třem bodům a k vývoji dalších skupin mohou dovolit s Čechy prohrát i o dvě branky. To zní velmi zrádně. Jenže asi i trenér Vincenzo Montella tuší, že by to byla cesta k záhubě. Na třetí tým tabulky skupiny F už totiž číhá v osmifinále suverénně hrající Španělsko, případně Anglie.

Slovensku i Rumunsku stačí remíza

Pro slovenskou reprezentaci, ale jistě i pro Rumunsko, by byl postup ze základní skupiny Eura obrovským úspěchem. Krátký pohled na vývoj výsledků napoví, že oběma týmům stačí uhrát nerozhodný výsledek. Však to potvrdil i rumunský útočník Valentin Mihailu. "Hráč ani tým nemůže jít do zápasu s myšlenkou remizovat. Ale pokud to bude v 91. minutě nerozhodně 0:0 a remízou se kvalifikují oba týmy, tak se možná bude hrát opatrně. Nechci však kalkulovat," sdělil na předzápasové tiskové konferenci.

Ve skupině E, kde jsou výkopy obou zápasů stanoveny na 18 hodin, pak ve druhém duelu stačí Belgii k postupu také uhrát remízu. Naopak Ukrajina jako jediná potřebuje vyhrát. Mimochodem, vůbec poprvé v historii evropského fotbalového šampionátu nastala situace, kdy před závěrečným dnem mají všechny týmy ve skupině shodně tři body.

Motivací k vítězství ve skupině je ale jistě další nasazení do osmifinále. Tým, který skončí ve "slovenské" skupině na třetím místě, narazí v play off na Španělsko, nebo Anglii. Druhá příčka znamená souboj s Francií. První místo naopak nabízí variantu mezi Slovinskem a Nizozemskem.

Aktuální situace nasazení týmů do play off Eura 2024 Livesport

Proč jsou Dánové nad Slovinskem

K zajímavé situaci došlo už v průběhu úterního večera, kdy Dánsko a Slovinsko ukončilo boje skupiny C se shodnou bilancí tří remíz a skóre 2:2. A jelikož oba celky hrály v průběhu turnaje nerozhodně i vzájemné utkání (1:1) - a také měly po třech utkáních shodný počet bodů disciplinárního hlediska (oba týmy 6 žlutých karet) - přišel na řadu poslední možný parametr na určení pořadí.

Tím je vyšší pozice v celkovém hodnocení evropských kvalifikací. Zde jsou rozhodující už předchozí boje v kvalifikaci, kde se paradoxně Dánsko se Slovinskem potkalo v jedné skupině. A ač končily oba týmy se shodným počtem 22 bodů a Slovinci dokonce měli lepší skóre - rozhodla vzájemná utkání, ve kterých více bodů získalo Dánsko (1:1 a 2:1).

Teprve až ve středu dopoledne vydala UEFA prohlášení, že Slovinci nakonec inkasovali ještě jednu žlutou kartu, kterou dostal asistent trenéra Milivoje Novaković a důvodem dánského druhého místa je tedy disciplinární hledisko. Na pořadí to ale stejně nic neměnilo.

Zda je to pro Dány výhra, je však otazník. Postup ze druhé příčky je nasměroval do osmifinálového utkání s domácím Německem. Naopak třetí Slovinci se mohou setkat s Portugalskem, ale i vítězem skupiny E, což může být stále jeden ze čtveřice Belgie, Ukrajina, Rumunsko či Slovensko.