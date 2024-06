Livesport Daily #274: Kdybych skládal song pro reprezentaci, byl by to hip hop, říká Muchow

Už za osm dní začíná v Německu mistrovství Evropy. Krom výkonů hráčů na trávníku je s každým fotbalovým turnajem spojený i oficiální hudební doprovod a právě písním fotbalových šampionátů se věnuje dnešní epizoda podcastu Livesport Daily. O tom, které se historicky nejvíc povedly a jak by obecně měla vypadat fotbalová píseň, vypráví v podcastu Livesport Daily přední český hudebník, skladatel a milovník fotbalu Jan P. Muchow (52).

"Nejradši mám hymnu Liverpoolu, protože se mi líbí, že to není písnička o klubu nebo o gólech, ale že to vzešlo zespoda. Že si fanoušci oblíbili už existující píseň a pak se z ní stala klubová hymna. Takhle by to podle mě mělo v ideálním případě být. Nejhorší je, když si styl takové písně vymyslí pár lidí v kanceláří. Vždycky by to mělo být něco, co je blízké hráčům i fanouškům," přibližuje Muchow.

"Když před pár lety měla reprezentace píseň od Tří sester, přišlo mi to zvláštní, protože většina hráčů už asi ani neví, co to je za kapelu. Proto kdybych někdy dával dohromady píseň pro reprezentaci, dost možná by to byl hip hop, protože to sami hráči poslouchají," přemítá Muchow, ale zároveň dodává, že taková nabídka zatím nikdy nepřišla.

Ve čtvrteční epizodě podcastu Livesport Daily se ale řeší hlavně oficiální písně jednotlivých evropských šampionátů. "Nejvíc mi v hlavě utkvěla písnička Football’s Coming Home od od The Lightning Seeds, která se hrála při Euru 1996. Tenkrát mi bylo pětadvacet a vyrazil jsem na finále do Wembley. Vlastně jsem dodneška vůbec nevěděl, že to nebyla oficiální píseň toho turnaje," podivuje se v podcastu Muchow.

"Oficiální píseň letošního Eura je jednoznačně koncipovaná tak, aby se mohla líbit lidem po celém světě, není v ní nic německého, což podle mě není špatně. Hlas, který to zpívá, je příjemný a v textu je to klasicky o naději, spojení lidí… Svět je ale dneska tak rozdělený, že jsem rád za to, že se i třeba trochu uměle navádí lidi k tomu, aby měli tendenci držet pospolu. Takže to na téhle i na předchozích turnajových písních oceňuju," vyznává se Jan P. Muchow.

Ve čtvrteční epizodě Livesport Daily jsme také probírali:

Starší turnajové songy a jak se povedly.

Úspěch nové sparťanské písně Letná a proč nevadí, že ji zpívá člověk, který neumí zpívat.

Jak by měla vypadat ideální fotbalová píseň.

