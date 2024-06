Livesport Daily #272: Rulík potvrdil, že má koule. Oprava poháru? Klíč šestka, směje se Gudas

Radko Gudas (33) byl na uplynulém světovém šampionátu jedním z nejvýraznějších hráčů výběru kouče Radima Rulíka. Nedával důležité góly a nebavil publikum spektakulárními kličkami, jeho význam byl ovšem neméně důležitý. Z tvrdého beka Anaheimu jde strach, soupeři před ním mají respekt a prostor před brankou Lukáše Dostála byl v průběhu bojů o medaile hlavně jeho teritoriem. V dnešním vydání jsme s čerstvým mistrem světa probrali titulové oslavy, výjimečnost českého trenérského týmu, klíčové faktory českého úspěchu nebo jeho další budoucnost v NHL.

Hokejová reprezentace prokázala během domácího světového šampionátu velkou sílu. Hodně se mluvilo o velkých jménech ze zámoří, ale velmi silná sestava stála každý zápas také na střídačce v obleku. Radim Rulík poskládal jakožto hlavní kouč svůj realizační tým z jmen jako Marek Židlický, Tomáš Plekanec nebo Ondřej Pavelec.

"Komunikace mezi námi a trenérem Rulíkem probíhala především skrz jeho asistenty. Když máte takové legendy nad sebou, tak si hráč nedovolí neodevzdat maximum. Když vám zavolá Petr Nedvěd, že vás chce do týmu, když vás vybere Marek Židlický do obrany nebo Tomáš Plekanec do oslabení, tak tam prostě necháte všechno. Všichni si vzájemně pomáhali, ale Radim věděl, co po nás chce, šel si tvrdě za svým, už od té nominace šel s kůží na trh, v podstatě potvrdil, že má obrovské koule," říká Gudas.

Se svými spoluhráči nejprve strávil Radko Gudas intenzivní chvíle na ledě a po vytouženém triumfu také mimo led. Oslavy se protáhly na několik dní a pořádně zabrat dostal také samotný pohár pro mistry světa, se kterým to v jeden moment nevypadalo vůbec dobře.

"Pohár je opravený, vzali jsme si na to nějaké klíče. Kdyby to někdo potřeboval, tak na opravu poháru je potřeba konkrétně šestka klíč. Chvilku to bylo zajímavé, na chvíli nám ho pak ani nechtěli půjčit, takže ze strany vedení tam byly chvíle nejistoty, ale zasloužili jsme si ho, takže jsme ho dostali zpátky. Nejhezčí to bylo na návštěvě pana prezidenta. Projít se kolem Pražského hradu po nádvoří kolem Katedrály sv. Víta prakticky skoro až do obýváku bylo naprosto luxusní," dodává třiatřicetiletý obránce.

Livesport Daily #272: Rulík potvrdil, že má koule. Oprava poháru? Klíč šestka, směje se Gudas Livesport

V úterní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Zákulisí bujarých oslav po zisku titulu mistrů světa.

Chemii a vztahy v národním týmu.

Budoucnost Radka Gudase v NHL.

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.