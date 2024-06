Livesport Daily #281: Vedení Feyenoordu se mě na Priskeho ptalo, prozrazuje Hancko

V pondělí v podvečer vstoupí Slováci do bojů na mistrovství Evropy a to rovnou soubojem s největším favoritem skupiny E Belgií. Jak se na zápas chystají a jaké cíle mají před turnajem? Nejen o tom, ale třeba i o novém kouči Feyenoordu Brianu Priskem jsme si přímo v dějišti ME povídali s obráncem slovenské reprezentace Dávidem Hanckem (26) v nové epizodě podcastu Livesport Daily.

"Cítím, že očekávání před prvním zápasem stoupají. Byl jsem na Euru už minule, ale to jsem prakticky nehrál, tenkrát mě to hodně mrzelo a byl jsem zklamaný. Teď to ale beru vlastně jako pozitivní zkušenost, poznal jsem to haló, které okolo turnaje je. Na tomhle turnaji už budu, věřím, na hřišti a budu třeba i díky té zkušenosti jistější," vrací se Dávid Hancko ke své účasti na mistrovství Evropy před třemi lety.

Slovenský fotbalista, který v reprezentaci nastupuje výhradně na levém kraji obrany, se v kvalifikaci podílel na pěti brankách. To bylo spolu s Nizozemcem Denzelem Dumfriesem nejvíc ze všech obránců v bojích o ME: "Kluci i trenér to ode mě už vlastně očekávají, proto mě tým využívá na levé straně. Ale v první řadě je samozřejmě hlavní defenziva, v ní musím být silný a pomáhat mužstvu, směrem dopředu už je to nadstavba. Když zvládnu dělat náběhy a chodit do prostorů, kam už se se mnou křídelník nechce vracet, tak můžu být nebezpečný," popisuje jednu ze svých předností.

I když řeč byla v podcastu Livesport Daily hlavně o Euru, padla i otázka na nového trenéra Feyenoordu Briana Priskeho: "Věděl jsem, že klub se o něj zajímá, ptal se mě na něj náš sportovní ředitel. Já jsem mu řekl, co si myslím, pochválil jsem ho, víc jsem za něj neloboval. Klub si ho vybral za to, co ve své kariéře doposud předvedl. A bude to pro mě zajímavé se s ním znovu potkat v jednom týmu," dodává Hancko.

V pondělní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Jaká je na Slovensku atmosféra kolem reprezentace?

Co si před každým zápasem Hancko zapisuje do svého notýsku?

Zvládne Sparta odchod trenéra i kapitána?

Na tuto epizodu se můžete podívat také na našem Youtube. Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.