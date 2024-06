Livesport Daily #282: Máme mladý tým, je to vklad do budoucnosti českého fotbalu, říká Fousek

Je to tady, dnes čeká českou reprezentaci vstup do Mistrovství Evropy 2024 zápasem proti Portugalsku. Při této příležitosti jsme pro vás natočili rozhovor o Euru s předsedou Fotbalové asociace České republiky Petrem Fouskem (61) přímo na týmovém hotelu v Lipsku. Jaký vstup do turnaje očekává, jak vnímá podporu fanoušků i rostoucí skupinu aktivních podporovatelů reprezentace a co má vlastně během turnaje v Německu jakožto předseda FAČR a člen výkonného výboru UEFA na starosti? O tom všem je úterní podcast Livesport Daily.

"Musím zaklepat, že z organizačního hlediska, ať už se to týká teď přímo Eura nebo předtím kempu v Rakousku, všechno fungovalo bezvadně. Mužstvo je spokojené, řešili jsme všechno s radou starších hráčů v čele s kapitánem. Všechny podmínky jim vyhovují, takže opravdu asociace udělala maximum pro to, aby vytvořila podhoubí pro úspěch," pochvaluje si Fousek na úvod dnešního podcastu.

Ten promluvil i o tom, co by si přál od večerního zápasu. "Věřím, že náš projev bude útočnější než třeba v roce 2016 proti Španělsku. Ale samozřejmě hrajete i to, co vám dovolí soupeř, proti nám bude stát jeden z favoritů celého turnaje. Trenér má hodně omlazené mužstvo, je tam mnoho hráčů, kteří nemají tolik zkušeností. Ale považuju to za vklad do budoucnosti českého fotbalu, takže tomu fandíme. Máme v týmu dobrou partu s velkým odhodláním, takže doufám, že i díky tomu si dokážeme s večerním zápasem poradit," přibližuje svůj pohled Fousek.

A protože je s týmem osobně v Lipsku, chystá se předseda FAČR před utkáním promluvit přímo k hráčům. "Samozřejmě jim něco řeknu, ale žádné velké proslovy zase nejsou potřeba. Hráči sami cítí a chápou, o co jde," uzavírá ousek.

V úterní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Jaký očekává vstup do šampionátu?

Co má během turnaje v Německu na starosti?

Jak vnímá podoru příznivců reprezentace?

