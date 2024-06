Livesport Daily #287: Proti Turecku to i kvůli absenci Schicka bude těžké, tuší novinář Čermák

Už ve středu čeká národní tým na mistrovství Evropy poslední zápas v základní skupině a jeho soupeřem bude, jak už se ve skupinových utkáních o všechno stává na ME českou tradicí, Turecko. Je na místě být před utkáním optimisty? A pokud ano, tak proč? I na to se v pondělní epizodě podcastu Livesport Daily přímo v dějišti zápasu v Hamburku ptáme fotbalového redaktora MF DNES a serveru iDNES Davida Čermáka.

"Jako novinář se snažím být realista, takže zápas, který nás čeká proti Turecku, vidím jako hodně složitý. I kvůli absenci Patrika Schicka, protože Turecko má kvalitnější obranu než Gruzie a největší problém českého týmu zatím je dávat góly. Takže naši útočnou fázi pro ten zápas vidím jako potenciálně velký problém," ořekává Čermák. "Národní tým od debutu Schicka v reprezentaci odehrál víc zápasů bez něj, takže bychom na to měli být trochu zvyklí. Je hodně ošidné stavět hru reprezentace na Patriku Schickovi, když nikdy nevíme, jak moc s ním můžeme počítat," dodává fotbalový novinář.

Čermák hodnotí vcelku pozitivně český výkon proti Gruzii: "Oproti Portugalsku to byl skutečně dobrý výkon, podle mě jeden z nejlepších za poslední roky. Minimálně v prvním poločase se na to hezky koukalo, bylo plno šancí a Gruzínci až do toho gólu z penalty neměli žádnou střelu. Ta dominance byla obrovská, ale je samozřejmě otázka, jestli to zvládneme zopakovat proti silnějším soupeřům. Gruzie je bezpochyby jeden z nejslabších týmů na celém turnaji," uzavírá.

V pondělní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Je Tomáš Souček správný kapitán reprezentace?

Co mohl trenér Ivan Hašek udělat jinak v zápase s Gruzií?

Jak Němci zvládají organizaci šampionátu?

