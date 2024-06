Národní tým se na rozhodující duel s Turky chystal bez Schicka, nechyběl Barák

Český národní tým si před polednem zatrénoval na základně u Hamburku a už se naplno chystal na středeční poslední zápas ve skupině Eura proti Turecku. Jednotku podle očekávání vynechal útočník Patrik Schick (28), který je kvůli zranění lýtka v péči lékařů. Naopak nechyběl záložník Antonín Barák (29), jehož v minulých dnech trápila lehká viróza.

Schick se zranil v sobotním utkání s Gruzií, v němž musel střídat. Nedělní vyšetření na magnetické rezonanci prokázalo problém ve svalu. Zda to znamená, že nejlepší střelec aktuální nominace jistě zmešká středeční duel s Turky, vedení týmu neuvedlo. Kanonýr Leverkusenu zůstal s mužstvem a lékaři se jej snaží dát do pořádku.

Barák měl v noci před sobotním zápasem teplotu a do utkání pak zasáhl až jako střídající v 81. minutě. Z utkání s Gruzií si odnesl lehký výron kotníku další záložník Lukáš Provod, ani on však na hřišti nescházel.

Sestřih zápasu Gruzie – Česko. Česká televize

Na trénink do Norderstedtu, který leží u základny národního týmu během Eura na severu Hamburku, se dorazili podívat kouč reprezentační jednadvacítky Jan Suchopárek či herec Ladislav Hampl. Přijelo i několik fanoušků v českých dresech, kteří nakonec mohli na tribunu a stejně jako novináři sledovali úvodní čtvrthodinu.

Trénink dva dny před klíčovým zápasem probíhal v dobré náladě. V úvodu hráči rozdělení na dvě skupiny absolvovali zábavné cvičení, při němž měli za úkol dostat do kádě míč, aniž by spadl na zem. Poslední dotek si musel připsat ten, kdo měl rozlišovací trikot. Když do kádě hrudníkem doručil balon Adam Hložek, někteří si jej dobírali, zda opět nehrál rukou. Naráželi tím na útočníkův neuznaný gól proti Gruzii.

Úterní poslední trénink před středečním zápasem mužstvo stejně jako přípravu před druhým duelem skupiny neabsolvuje na stadionu v Hamburku, kde se bude hrát, ale na své základně. Pořadatelé se snaží šetřit trávník, který nebyl v nejlepším stavu. Mimo hlavní stadion budou v úterý trénovat od 11:00 i Turci.

Český tým má po dvou zápasech skupiny na kontě jediný bod za remízu 1:1 s Gruzií. Na úvod turnaje svěřenci trenéra Ivana Haška prohráli s Portugalskem 1:2. Výhra nad Tureckem by národnímu celku prakticky jistě vynesla postup. Stále existuje i varianta, že by mu mohla stačit pouze remíza, po nedělním vítězství Maďarska nad Skotskem už je ale jen velmi málo pravděpodobná.