Barák vyléčil virózu a před bitvou o všechno hlásí: Postup si musíme uhrát sami

Před sobotním zápasem s Gruzií ho postihla lehká viróza spojená s teplotou a do druhého duelu české reprezentace na Euru tak naskočil až v 81. minutě. Nyní už se ale záložník Antonín Barák (29) cítí skvěle a do středečního rozhodujícího zápasu o postup ze skupiny proti Turecku bude naplno připraven. Záložník Fiorentiny na tiskové konferenci označil nadcházející souboj za utkání sezony, v němž očekává vyrovnaný průběh.

"Teď se cítím skvěle. Cítil jsem se velice dobře už v den zápasu (s Gruzií) ráno, ale byla to hrozně krátká doba, kdy ta změna přišla. Takže jsme moc nevěděli, jak se to se mnou bude dál vyvíjet. Stalo se to v docela blbý okamžik," řekl Barák na základně týmu na severu Hamburku.

Lékaři byli opatrní i kvůli tomu, že v létě prodělal oboustranný zápal plic a skončil v nemocnici. "Byla tam i otázka k tomu minulému létu. Lékaři mi druhý den (v den zápasu) nedali zelenou, protože nevěděli, jak to bude reagovat. Nebyl jsem úplně v kondici, že by realizační tým mohl sázet přímo na mě. Mohlo by se stát, že bych po pár minutách odešel, to nikdo nechtěl riskovat," řekl.

Kde virózu chytil, neví. "Mohlo to být třeba z klimatizace, z čehokoliv. Asi nemá cenu si nad tím lámat hlavu," uvedl. "Jsem hrozně rád, že tělo na minimální minutáž, kterou jsem dostal od doktorů doporučenou, reagovalo dobře. I po zápase jsem se cítil dobře, už nebyly žádné příznaky únavy. Tělo to zvládlo velice dobře. Cítím se skvěle, dnes na tréninku jsem se cítil výborně. Připraven budu, doufám, jako všichni ostatní hráči, abychom zápas zvládli."

Utkání s Turky rozhodne o tom, zda bude reprezentace na Euru po skupině pokračovat. "Všichni se na to straně těšíme, připravujeme se na to jako na nejdůležitější zápas sezony. Je to buď, anebo. Budeme hrát o všechno, buď jedete domů, nebo pokračujete dál. Pro nás už de facto začíná play off takovým šestnáctifinále, ještě před osmifinále máme další zápas o všechno," podotkl Barák.

Národnímu týmu by stále teoreticky mohla k postupu z třetího místa stačit i remíza, naděje ale poklesla po nedělní výhře Maďarů gólem v nastavení nad Skotskem. "Já na to koukal na masérně s fyzioterapeuty, ale pustili jsme si až závěr po zápase Němců. V týmu tomu nedáváme velkou váhu, chceme si to uhrát sami. Pokud chceme pokračovat na turnaji a být úspěšní třeba i v dalších fázích, musíme se dívat sami na sebe a nečekat, že nám někdo pomůže," přemítal.

Poslední vzájemné zápasy Česka a Turecka. Livesport

"Nejspíš nebudeme moci kalkulovat, což si myslím, že je na jednu stranu dobře. Stejně jdete do zápasu s tím, abyste vyhráli. Když pak zbývá pár minut, můžete to třeba nějakým taktickým střídám rozkouskovat, kdyby stačila plichta. Ale od začátku s tím kalkulovat nemůžete. Mám zkušenosti, že se vám to vždy vymstí a obrátí proti vám," podotkl.

Shodne se s bookmakery, podle nichž utkání nemá vyloženého favorita: "Očekávám velice vyrovnaný zápas. Oba týmy jsou na tom plus minus velmi podobně, neočekávám, že by jeden tým měl v zápase nějak extra dominovat."

"Od Turků očekávám velmi agresivní nástup. Myslím, že nás budou chtít zkusit okamžitě dostat pod velký tlak. I atmosféra k tomu možná bude vybízet. Můžeme určitě čekat i agresivní hru. Bude to soupeř, proti kterému se z téhle stránky nehraje úplně nejlíp. Budeme si určitě muset dávat pozor i na disciplínu, abychom se nenechali k něčemu vyprovokovat. Ba naopak, třeba tohle využít i v náš prospěch. Musíme my být ti nepříjemní, dotěrní, aby oni toho měli plné zuby a třeba v důležitý moment udělali chybu," přemítal Barák.

Z působení v Serii A dobře zná tureckého kapitána Hakana Calhanoglua, který vyhrál s Interem titul. "Hakan se hlavně v poslední sezoně našel na trochu jiné pozici, než na které byl zvyklý hrát předtím. Hraje na pozici šest před stopery, vyletěl nahoru a mluví se o něm jako o top hráči na tomto postu. V Interu odvádí vynikající práci a je hlavním lídrem nároďáku. Mě taková konfrontace baví, těším se na to. Udělám maximum, abych to pomohl přetavit v náš týmový úspěch."