Sivok o bitvě s Tureckem: Je to s nimi pořád stejné. Mají obrovská ega, ale špatnou organizaci

Fotbalový internacionál Tomáš Sivok (40) věří, že česká reprezentace na mistrovství Evropy v Německu zlomí nepříjemnou tradici. Dvakrát byl bývalý obránce u toho, když národní tým na Euru musel balit po porážce s Tureckem v závěrečném utkání ve skupině. Stejný soupeř teď mužstvo Ivana Haška čeká i ve středu v Hamburku a Češi potřebují zvítězit. Hráč s velkými zkušenostmi z Turecka uvedl, že na straně českého týmu by měla být lepší organizace hry.

Prosincový los šampionátu v Hamburku si s českými zástupci zašpásoval. Postavil před ně třetí díl tureckých "osmiletek". "Vždycky to vyjde tak, že nám Turky nalosují na třetí zápas. Doufejme, že to nebude do třetice všeho dobrého pro ně a kluci to zvládnou. Máme lepší organizaci," řekl čtyřicetiletý sportovní manažer A-mužstva pražské Sparty.

Na ME 2008 sledoval v Ženevě z lavičky šokující obrat. Góly Jana Kollera a Jaroslava Plašila sice nasměrovaly český tým za očekávaným vítězstvím, jenže tři branky inkasované v poslední čtvrthodině znamenaly porážku 2:3 a hořký návrat domů. Na ME 2016 už Sivok v Lensu odehrál celý zápas, který soupeř ovládl 2:0 a Češi skončili se ziskem bodu ve skupině poslední.

Vzájemné zápasy Česka a Turecka na evropských šampionátech. Livesport

Před středečním duelem právě v přístavním městě je pro český tým výchozí situace identická jako před osmi lety. Tehdy měl na kontě jeden bod za remízu s Chorvaty, letos s Gruzínci. A před sebou soupeře ze země půlměsíce. "Kvalifikaci zvládli Turci skvěle, příprava byla horší. Zranili se jim tam i nějací hráči," poukázal fotbalista, který odehrál sedm sezon za Besiktas a dvě za Bursaspor.

Zatímco kvalifikační skupinu vyhráli před Chorvatskem a Walesem, letos pod vedením italského kouče Vincenza Montelly v přípravě jen jednou remizovali a třikrát prohráli. "S Turky je to pořád stejné. Je těžké tam přinést nějakou organizaci, ale jsou na tom skvěle individuálně. Kdyby nezvládli první zápas, tak se asi rozloží, mají obrovská ega. Výhrou nad Gruzií se trochu nakopli. Proto to bude s nimi těžší," líčil své zkušenosti se složitou mentalitou soupeře rodák z Pelhřimova.

Tabulka třetích týmů na Euru 2024. Livesport

V říjnu 2014 se mu povedlo horkokrevné turecké fanoušky opařit. V kvalifikaci na Euro ve Francii jako hráč Besiktasu během utkání v Istanbulu vyrovnal na 1:1 a Bořek Dočkal pak vstřelil vítězný gól. "Jak jsem to pak v Turecku přečkal? Celkem dobře, protože jsem gól neslavil. Nepřišlo mi vhodné, abych jako hráč domácího klubu metal kotrmelce a provokoval," zavzpomínal Sivok na dotaz ČTK.

Dobře ví, jaký potenciál turecký fotbal má. "Disponují spoustou skvělých hráčů, kteří však mají problém pracovat s hlavou a svou slávou. Kolik z nich už odešlo do zahraničí a tam neuspělo."

Tabulka skupiny F. Livesport

Také proto doufá, že Haškův tým má s ohledem na vyhlášenou českou soudržnost v kolektivních sportech v bitvě o všechno šanci. "Zažít Euro je něco nádherného. Již postup znamená velkou euforii, ale pak se to zase přehoupne a všichni mají najednou očekávání. Turnaje jsou po náročné klubové sezoně těžké. Je to o načasování formy," popsal bývalý hráč Sparty, Českých Budějovic či Udinese vlastní zkušenosti.

Reprezentaci by k postupu do osmifinále mohla za jisté konstelace stačit i remíza. S ohledem na vývoj v dalších skupinách je ovšem možné, že až bude ve středu večer nastupovat v Hamburku na trávník, už ji bude dál posouvat pouze vítězství.

"My jako český tým jsme se tradičně prezentovali tím, že máme výbornou organizaci a výbornou partu, což nám vždycky pomohlo. Myslím, že na to budeme spoléhat i nyní," dodal Sivok.