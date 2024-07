Livesport Daily #301: Španělé vyhráli zaslouženě, Angličané jim vůbec nestíhali, říká trenér Brožek

17. mistrovství Evropy skončilo a ze svého čtvrtého evropského triumfu se radují Španělé, kteří ve finále zcela zaslouženě porazili Anglii 2:1. Právě tomuto velkému zápasu se věnuje i dnešní epizoda podcastu Livesport Daily, jejímž hostem je fotbalový trenér a expert Livesportu Miloslav Brožek (49). První část jsme natočili ještě před startem zápasu a zkusili jsme predikovat, jak by finále mohlo vypadat. Ve druhé části jsme pak dopodrobna rozebrali všechny aspekty utkání i celého Eura.

"V prvním poločase byl zápas opticky vyrovnaný, ale bylo vidět, že jakmile Španělé chtějí, umějí přepnout do vyššího levelu. A pak přišla ta pekelná dvacetiminutovka na startu druhého poločasu, Španělé přidali a mohli vést klidně o tři branky," popisuje svůj pohled na vývoj utkání trenér Brožek. "Hráčská kvalita na straně Anglie je, díky tomu dokázali vyrovnat. Ale úžasné bylo to, že Španělé dál šlapali do toho, že dají druhý gól a Anglii prakticky nenechali nadechnout," kvituje výkon nových mistrů Evropy Brožek.

"Titulový gól, to byla úžasná kombinace a ta rotace míst, kterou Španělé předváděli na posledních třiceti metrech, jak byli rychlí, jak v kontrech, tak i v kombinaci, to bylo fakt něco. Byli v tom jednoznačně nejlepší na turnaji a zaslouženě vyhráli," říká Brožek a hned dodává jednu ze slabin anglické hry, kterou viděl v Declanu Riceovi: "Anglie hrála proti obrovské kvalitě, ale myslím si, že Španělé se až moc snadno dostávali na úroveň obranné čtyřky, rychle tam přehrávali balon. Obě šestky, které měly čistit ten prostor, tak podle mě nestíhaly. Bylo to pro ně příliše rychlé a nebyly kompaktní. Španělé tam probíhali, skvěle si předávali míče a Rice ani Mainoo na to vůbec nereagovali," vypichuje podstatný detail zápasu Brožek.

Ten je celkově velmi spokojený s kvalitou celého turnaje: "Byla to oslava mezinárodního fotbalu. Padalo strašně gólů, bavili jsme se. Ano, třeb Francie zklamala, ale zase překvapili Rakušané, Švýcaři nebo Slováci. Nadchlo mě to. Samozřejmě se na to dívám i z pohledu trenéra, můžu se třeba lišit od pohledu některých fanoušků. Ale s názorem, že byl tenhle turnaj nudný, se vůbec neztotožňuju," zdůrazňuje Miloslav Brožek.

Livesport Daily #301: Španělé vyhráli zaslouženě, Angličané jim vůbec nestíhali, myslí si trenér Brožek Livesport

Dál jsme v pondělní epizodě Livesport Daily řešili:

Jaké vysvědčení by za turnaj měl dostat Gareth Southgate?

Kdo byli klíčoví hráči Španělska ve finále i na celém turnaji?

Sedí ještě Harry Kane svým stylem do moderního fotbalu?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.