Livesport Daily #307: Euro očima moderátorů? TOP nůžky Bellinghama, ale fotbal bez atraktivity

Euru jsme se v podcastu Livesport Daily věnovali v několika dílech, a to i po jeho konci. Dnešní epizodou návraty k šampionátu končíme, ale tuto epizodu jsme si nemohli odpustit. Společně s Lukášem a našimi kameramany jsme totiž každý strávili na ME polovinu turnaje. Najezdili jsme tisíce kilometrů po celém Německu, viděli na vlastní oči několik zápasů a dostali se do zákulisí největšího kontinentálního turnaje. Rozhodli jsme se nenechat naše dojmy a zážitky pro sebe, a tak vznikl díl, kterým provádí naše nová moderátorská posila. Pokud sledujete naše sociální sítě, tak už víte, o koho jde. Příjemný poslech.

Prožitek z tak velké sportovní akce, jakou Euro bezpochyby je, je rozdílný, pokud jste přímo na místě. Vnímáte daleko více příběhů, momentů a intezivněji vnímáte atmosféru. “A ta byla úžasná. Zážitek z fanzóny ve Frankfurtu před duelem Německa s Maďarskem, kdy to bylo úplně impozantní. Bylo tam asi 40 tisíc fanoušků a bylo to možná lepší než na stadionu,” vrací se k prožitkům minulých týdnů moderátor Lukáš Pečeně.

Mnohdy horší zážitek už však mohl být ze samotných fotbalových výkonů. “Je několik způsobů, jak se k výhře dostat. Všichni si pamatujeme Řecko v roce 2004, kdy sice vyhráli, ale všichni normální fanoušci svorně tvrdí, že už nikdy nic podobného nechtějí zažít. A tohle to trochu připomnělo,” dodává svůj pohled na fotbalovou atraktivitu Jakub Burian.

Spojený je s tímto tématem i výrok, který pronesl francouzský trenér Didier Deschamps. “Kdybychom vyhlašovali nejodpornější výrok turnaje, tak je to za mě jasně Deschamps a jeho hláška, že když vás náš fotbal nebaví, tak se na něj nedívejte. To mi přijde jako úplné nepochopení toho, proč jsou na tom turnaji. Chápu, že ve chvíli, kdy novinář položí otázku na téma, že hrají natraktivně, tak ho to naštve, ale to musí očekávat. Čekal bych ale, že si to obhájí fotbalově namísto takové arogantní reakce,” připomíná Lukáš Pečeně kontroverzní moment před startem semifinále mezi Francií a Španělskem.

V úterní epizodě Livesport Daily jsme také probírali:

Jaký byl TOP moment šampionátu?

Lze vůbec mluvit o hvězdě turnaje?

Je budoucnost velkých turnajů právě v obranné hře?

