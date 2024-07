Moderátorská změna v podcastu Livesport Daily. Veroniku Kubíčkovou nahrazuje Jan Denemark

Loni v květnu jsme odstartovali vydávání podcastu Livesport Daily, který vám přináší aktuální, zákulisní i nadčasové sportovní informace každý všední den. Aktuálně má na kontě přes 300 dílů a jeho popularita i poslechovost neustále roste. Dnešním dnem dochází ke změně v jeho moderátorské trojici.

Zkušená novinářka Veronika Kubíčková společně s Lukášem Pečeněm a Jakubem Burianem celý podcast odstartovala, vnášela do něj originální přístup a pohled na sport. Její doménou byla zejména tenisová témata, ale ve svých dílech se věnovala také hokeji, fotbalu nebo psychologii.

Kvůli časovým nárokům každodenní podcastové tvorby a vlastním pracovním úvazkům mimo Livesport ovšem nyní Veronika v moderátorském týmu Livesport Daily po vzájemné dohodě končí.

"Podcast Livesport Daily pro mě byl pracovně velká škola, ale hlavně velká zábava. Ve studiu se nám vystřídala řada zajímavých osobností, jejichž příběhy jsou mi v mnohém inspirací. Díky Livesportu za příležitost být déle než rok u toho. A samozřejmě přeji podcastu ještě mnoho úspěšných dílů a spokojených posluchačů," loučí se.

V Livesport Daily ji nahrazuje devětadvacetiletý Jan Denemark, který do Livesportu nastoupil v květnu na plný úvazek, a jenž se bude starat i o další multimediální tvorbu.

Hostování bez opce

Denemark vystudoval na Karlově Univerzitě mezinárodní vztahy, aby později nastoupil jako redaktor a moderátor hokejové party deníku Sport, kde působil přes tři roky. Následně se mu ovšem mezinárodní sféry zachtělo znovu, a tak si střihnul dvouletou odbočku (sám používá termín hostování bez opce) na Britském velvyslanectví v Praze. Mikrofon a tvorba vlastních témat ale vášnivému fandovi Winnipegu Jets chyběly, a tak je tady jako nová moderátorská posila Livesport Daily.

"Do týmu ke Kubovi a Lukášovi se nesmírně těším. Sport jsem vždy vnímal jako něco, co má sílu lidi spojovat, a to ne vždy jen samotným děním na hřišti. Právě příběhy mimo trávníky a mantinely mě často nejvíc zajímají. A platforma Livesport Daily mi v tuzemsku přijde jako nejlepší cesta pro odkrývání takových příběhů. Je to výzva, naskočit do rozjetého vlaku. Ale jsem přesvědčený, že si to, slovy klasika, sedne a budeme i nadále přinášet jedinečný obsah na české scéně," říká.

Řečí našich současných moderátorů: "Honzo, vítej v podcastu Livesport Daily a díky, že sis na nás udělal čas."