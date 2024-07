Livesport Daily #304: V českém fotbale nás čeká mimořádný rok, říká Marek Kindernay z O2 TV Sport

Už do 10. sezony vstupuje český fotbal na obrazovkách O2 TV Sport. Nová sezona, která začíná už v pátek, přinese změnu názvu soutěže, nově se v Česku bude hrát Chance Liga, ale i technologické novinky jako jsou společná VAR místnost nebo kalibrovaná ofsajdová čára. Tyto technické zlepšováky musela vybudovat právě O2 TV, protože to byla součást podmínek tendru na televizní práva. Jak se s tím televize popasovala a co od toho můžeme jako diváci očekávat? O tom všem si dnes popovídáme v podcastu Livesport Daily s výkonným ředitelem O2 TV Sport Markem Kindernayem.

O2 TV Sport investuje do vysílání nadcházející sezony Chance Ligy okolo 400 milionů korun. "Ta částka se musí vrátit. Je to velká výzva, ale hlavně chceme, aby byli spokojeni diváci, kteří si naši službu platí. Proto jsme rádi, že jim opět můžeme nabídnout českou ligu. Diváci se nemusí bát toho, že by je čekalo víc reklama, spíš stoupla její cena. A musím říct, že evidujeme obrovský zájem ze stran subjektů, které se třeba dřív lize vůbec nevěnovaly. Ožívají třeba banky. Fenomén fotbalu jde neuvěřitelně nahoru," vysvětluje Kindernay.

Českou ligu čeká několik technologických novinek, včetně jedné společné VAR místnosti. "Je to jedna z velkých investic, které jsme museli udělat. V centrále VAR jsme schopni zpracovávat až 40 televizních signálů. Sudí tam mají špičkovou techniku a klid na rozhodování. Inspirace samozřejmě přišla ze zahraničí, podobné VAR místnosti fungují v Německu nebo Anglii. Je to velký posun," dodává Kindernay.

