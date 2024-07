Mbappé vs. idol Ronaldo. Která superstar pojede po souboji Francie s Portugalskem domů?

Francie v jednom z nejočekávanějších čtvrtfinále Eura narazí na Portugalsko. Duel v Hamburku bude nejen reprízou finále předminulého šampionátu, ale také bitvou generací dvou světových superstar. Kylian Mbappé (25) se postaví proti Cristianu Ronaldovi (39), který pro něj byl v dětství fotbalovým idolem. Teď je jasné, že jedna z největších hvězd po vzájemné konfrontaci na turnaji skončí. Zápas má výkop ve 21:00 a vítěz v semifinále narazí na lepšího z dvojice Španělsko – Německo.

Mbappé s maskou chránící zlomený nos povede Francii proti devětatřicetiletému kapitánovi Portugalska Ronaldovi. Svět si proto znovu připomíná 10 let staré fotografie z dětského pokoje pařížského rodáka, na nichž je obklopen plakáty svého portugalského idolu, který byl už tehdy vyhlášeným kanonýrem. A opačně, rodák z Madeiry je již dávno také fanouškem Mbappého.

"Je současností a budoucností světového fotbalu. Fantastický hráč, velmi rychlý. Příštích několik let bude patřit jemu," citovala agentura SID rekordmana, který se jako první zúčastnil šesti evropských šampionátů a vede žebříčky s 29 zápasy a 14 góly.

Preview zápasu. Livesport

Les Bleus hodlají soupeři oplatit finále Eura 2016, v němž rozhodl Éder gólem v prodloužení. Šlo přitom o jediné vítězství Portugalska z posledních čtrnácti vzájemných zápasů. Francie ještě na turnaji nedala gól ze hry, Mbappé jednou proměnil penaltu a dvě branky byly vlastní. Předností vicemistrů světa je především pevná obrana, jen jednou inkasovali. "Děláme vše, co můžeme, abychom nedostali gól," uvedl trenér Didier Deschamps.

Portugalci vstoupili do turnaje těsným vítězstvím nad Českem a osmifinále proti Slovinsku zvládli hlavně díky brankáři Diogu Costovi, který se blýskl třemi úspěšnými zákroky v penaltovém rozstřelu. "Francie je velmi silná, ale víme, kde nám může nechat trochu prostoru. Doufejme, že si vytvoříme více šancí. Ve vyřazovací části rozhodují jiné detaily, můžete vyhrát právě až na penalty nebo díky momentům, kdy se projeví individuální kvality," avizoval Roberto Martínez, trenér Portugalska.

Poslední vzájemné zápasy Portugalska a Francie. Livesport

Ronalda pohání zdánlivě nekonečná touha po úspěchu, na šampionátu ale zatím neskóroval. Proti Slovincům zahodil v prodloužení penaltu, zato v rozstřelu pak hned v první sérii uspěl. "Jsou jedním z favoritů na titul," řekl o Francii. "Ale my jdeme do války." Uvědomuje si, že může jít o jeho rozlučkový zápas. "Je to bezesporu moje poslední mistrovství Evropy," ujistil po postupu do čtvrtfinále.

Sběratel rekordů teď působí v an-Nasru v Saúdské Arábii, výraznou stopu ale zanechal v Realu Madrid, kam nedávno jako jeho následník zamířil Mbappé. Hned po svém přestupu francouzský útočník zveřejnil na sociálních sítích fotky, na kterých je jako malý kluk v dresu Realu. Nechyběla ani společná momentka s Ronaldem.

"Teď jsem na řadě, abych tě sledoval já. Těším se, až tě uvidím rozsvítit Bernabeu," napsal Ronaldo do komentářů. Nejprve ale přijde na řadu jejich vzájemný duel na mistrovství Evropy.

Program Eura 2024