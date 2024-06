Nej favorité Eura: Německo může na domácí půdě pod Nagelsmannem buď ohromit, nebo selhat

Na minulém mistrovství Evropy vypadli němečtí fotbalisté už v osmifinále a bylo to poprvé od roku 2004 (čili po 17 letech), co se nedostali mezi nejlepší čtyři týmy starého kontinentu. To teď výběr pod taktovkou progresivního kouče Juliana Nagelsmanna musí napravit. Cokoliv jiného by totiž na šampionátu před vlastními fanoušky bylo přijato jako výrazný neúspěch.

Vývoj

Po předchozím Euru a zmíněném brzkém krachu se po dlouhých 15 letech uzavřela éra Joachima Löwa. Jeho nástupce Hansi Flick vydržel na lavičce jen dva roky, loni v říjnu jej nahradil Nagelsmann. A po neúspěšném podzimním dvojutkání (2:3 s Tureckem a 0:2 s Rakouskem) okamžitě změnil přístup.

Výsledky posledních zápasů. Livesport

Teprve 37letý lodivod učinil několik těžkých rozhodnutí. Ta nejzásadnější? Vynechal ze sestavy tvořivého Leona Goretzku i dlouholetý pilíř obrany Matse Hummelse. Rovněž přesunul Joshuu Kimmicha ze středu zálohy na pravou stranu denfenzivní čtveřice. Manuel Neuer měl navzdory dlouhému zranění jisté místo v základní sestavě, čili barcelonský Marc-Andre ter Stegen se po jeho návratu poroučel na lavičku náhradníků.

Na jaře Nagelsmann usilovně pracoval na tom, aby přemluvil ke comebacku do reprezentace Toniho Kroose. Čtyřiatřicetiletý hráč překvapivě souhlasil a bude na turnaji tvořit spolu s Neuerem a Thomasem Müllerem osu týmu. Zkušený soubor osvěžuje řada nováčků s nevelkými mezinárodními zkušenostmi (například Maximilian Mittelstädt a Pascal Gross) a také dva velcí talenti Florian Wirtz a Jamal Musiala.

Přednosti

Němci disponují mimořádně vysokou individuální kvalitou. Pohled na nedávné finále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Borussií Dortmund je toho důkazem. Na hřišti byli od začátku čtyři členové Nagelsmannova výběru: Schlotterbeck, Füllkrug, Kroos a Rüdiger). Tým má rád míč ve své moci, na špičkové úrovni jej zvládá posouvat, zdobí jej rychlé, přímočaré přihrávky a odvaha riskovat.

Další silnou stránkou je vnitřní duch. Nagelsmann svým hráčům na jaře řekl, koho považuje za kandidáta na základní sestavu a kdo má být pouze náhradníkem. Vedení těchto rozhovorů rozhodně nebylo jednoduché, neobvyklý přístup má však jednu velkou výhodu – každý přesně ví, na čem je.

V národním týmu je zpravidla velmi málo času na formování homogenního celku z velkého množství jednotlivých hráčů. Díky jasné komunikaci se kouč s několika problémy vypořádal hned v počáteční fázi. Nálada v zemi se nyní výrazně zlepšila. Během pouhých několika měsíců se Nagelsmannovi a marketingovému oddělení svazu podařilo vytvořit nový pocit jednoty.

S tím souvisí i další plus – publikum. Před několika dny se veřejného tréninku v Jeně zúčastnilo 15 tisíc fanoušků. Strhla se skutečná euforie z mistrovství Evropy. Zdá se, že nic nestojí v cestě tomu, aby se letos v létě napsala nová úspěšná kapitola německého fotbalu.

Slabiny

Nedostatky jsou především taktického rázu. Jak už bylo zmíněno, Nagelsmann upřednostňuje dominantní a odvážný styl hry. Jakmile Němci nemají míč, zapnou intenzivní presink na hráče v držení balonu. Cílem tohoto tlaku je často soupeřův obránce.

Křídelní hráč napadá protivníka v držení míče, zatímco bek v jeho blízkosti vyvíjí frontální tlak. Jeden z obou zadáků se v takových situacích také staví k postranní čáře. Pokud presink funguje a týmu se podaří získat míč zpět, povede to s největší pravděpodobností k nebezpečné brankové příležitosti.

Když je však neúspěšný, má soupeř ve středu hřiště k dispozici spoustu prostoru. Ten lze poměrně snadno přehrát a využít jako základ pro nebezpečný protiútok. Německo mělo problémy s pětičlennou obranou soupeře také v přípravném střetnutí proti Ukrajině.

Právě zde má praktikovaný systém 4-2-3-1 své limity. Pokud se totiž soupeřovu pětičlennou obranu nepodaří vylákat z jejího pokutového území, mohou si Němci jen stěží vytvořit nějaký prostor. Za předpokladu, že jejich trenér nenajde před začátkem turnaje novou metodu, jak rozbít disciplinované defenzivní řady, mohou mít Kroos a spol. problém.

Ideální jedenáctka

Po řadě let bez mráčku s sebou nese jistota pozice jedničky pro Neuera rizika. Ve druhé polovině sezony byl 38letý gólman často jen stínem svého bývalého spolehlivého já. Několikrát zaváhal v Bundeslize i v Lize mistrů. Přesto Nagelsmann veteránovi plně důvěřuje. Jeho dovednosti s míčem a riskantní poziční hra by mohly doplnit vysokou defenzivní linii Německa.

Místo v základní jedenáctce má vyhrazeno i Kroos, jenž by měl na své spoluhráče působit jako uklidňující faktor. Úspěšnost jeho přihrávek přesáhla v minulých třech sezonách LaLigy úctyhodných 90 %. Má také nejvyšší počet pasů za obranu v Evropě.

Současně se očekává, že Wirtz a Musiala budou představovat hrozbu v útočné třetině. Oba 21letí mladíci disponují mimořádnými schopnostmi. Díky těsné kontrole míče jsou vždy schopni potrápit hluboko bránící soupeře a vyvést je z rovnováhy.

Ideální sestava. Livesport

Nagelsmann upřednostňuje rozestavení 4-2-3-1. Obecně německý národní tým volí dominantní styl hry zaměřený na držení míče. Tento přístup s sebou nese určité nebezpečí – mužstvo je extrémně náchylné k protiútokům. Aby tomu trenér předešel, upřednostňuje rychlé stopery Jonathana Taha a Antonia Rüdigera. Oba zpravidla disciplinovaně drží své pozice.

Při rozehrávce je toto duo podporováno jedním ze dvou středních záložníků. Například Kroos si rád chodí pro míče až do defenzivní řady, zatímco jeho partner Robert Andrich zůstává výš, kde mu pomáhá jeden z útočících hráčů. Nejčastěji Kai Havertz, papírově střední forvard.

Při držení míče roztahují obránci Kimmich a Mittelstädt svým postavením na krajích zálohy střed hřiště. To má za cíl vylákat soupeře ven. Křídelní hráči Wirtz a Musiala si pak sbíhají pro přihrávky do prostoru mezi řady až do středu hřiště.

Predikce

Zní to trochu zvláštně, nicméně největší výzva na Euru čeká na německý tým ve skupině. Skotsko, Maďarsko i Švýcarsko představují tři nepříjemné soupeře, přesto budou domácí v očích fanoušků jasnými favority. To je nebezpečná výchozí pozice. Na mistrovství světa 2018 i 2022 byli Němci vyřazeni už ve skupině a jako největší kámen úrazu se ukázaly právě duely s údajně snadnými soupeři.

Německé zápasy v základní skupině. Livesport

Především proto, že mužstvu činilo problémy hrát proti hluboko bránícím týmům. Pokud domácí postoupí ze skupiny, strhne se v zemi šílenství. Výběr fotbalové velmoci, která naposledy ovládla evropský šampionát v roce 1996, by pak byl schopen čehokoli, možná i titulu. Konečnou stanicí však bude už semifinále.

Nominace

Brankáři: Manuel Neuer (Bayern Mnichov), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Oliver Baumann (Hoffenheim).

Obránci: Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt (oba Stuttgart), Benjamin Henrichs, David Raum (oba Lipsko), Joshua Kimmich (Bayern Mnichov), Robin Koch (Frankfurt), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Leverkusen), Nico Schlotterbeck (Dortmund).

Záložnici: Robert Andrich, Florian Wirtz (oba Leverkusen), Jamal Musiala (Bayern Mnichov), Emre Can (Dortmund), Chris Führich (Stuttgart), Pascal Gross (Brighton), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid).

Útočníci: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Dortmund), Kai Havertz (Arsenal Londýn), Thomas Müller, Leroy Sané (oba Bayern Mnichov), Deniz Undav (Stuttgart).