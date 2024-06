Rüdiger před Eurem: Chybí nám jen góly, zabijácký instinkt. Můžeme se inspirovat u Realu

Rüdiger nastoupil za německý národní tým už do 68 zápasů.

Antonio Rüdiger (31) se chce po triumfu v Lize mistrů s Realem Madrid soustředit na své reprezentační povinnosti. Na domácí půdě ho totiž čeká Euro a urostlý obránce tvrdí, že pokud chce Německo pomýšlet na úspěch, musí si vzít příklad od Los Blancos.

Rüdiger dokázal 1. června ve Wembley uspět v rámci finále Ligy mistrů nad Borussií Dortmund. Pro Galácticos to byl jubilejní 15. titul a pro německého stopera druhý (první získal v dresu Chelsea v roce 2021).

"Německo a Real jsou dva různé páry bot," uvedl Rüdiger na tiskové konferenci národního týmu v Herzogenaurachu a pokračoval: "V národním týmu máme velmi dobrý systém, který vyhovuje naší hře, ale to, čím se můžeme inspirovat od Realu, je zabijácký instinkt. Náš poslední zápas proti Ukrajině byl skvělý. Dlouho jsem nás neviděl hrát takhle dobře, ale remizovali jsme 0:0, chyběly nám góly."

Němci v pondělí proti Ukrajině dominovali, promarnili však několik velkých příležitostí ke skórování a dokonce trefili břevno. V poslední minutě navíc málem inkasovali gól. Od Německa to byl podobný zápas jaké odehrálo na mistrovství světa 2022, kde ve skupinové fázi vypadlo a doplatilo na neefektivní hru.

Generálku před Eurem odehrají Němci v pátek proti Řecku. Na šampionátu čeká svěřence Juliana Nagelsmanna 14. června zahajovací zápas proti Skotsku, následně je vyzve Maďarsko a Švýcarsko.

"Očekávání v naší zemi jsou obrovské. V pátek nás čeká poslední test, bude to velmi důležitý zápas pro naše sebevědomí. Je nezbytné, abychom na turnaji nadchli fanoušky. Musíme být pokorní, všichni víme co se na posledních šampionátech stalo. Nejdůležitější je odehrát dobře zahajovací zápas a pak uvidíme co se stane," uvedl Rüdiger.