Nejlepší zápasy skupinové fáze Eura 2024: Pět bitev, které byste si neměli nechat ujít

Nejen ve vyřazovacích bojích, ale už ve skupinové fázi Eura bude k vidění řada střetů "těžkých vah". Livesport Zprávy sestavily seznam pěti zápasů, které nabízejí nejzajímavější podívanou, a také předpovědi, jak dopadnou.

Na papíře to možná nevypadá jako nejzajímavější zápas. Jde ale o zahajovací duel celého turnaje, na který budou upírat zraky miliony fanoušků, což zvyšuje jeho atraktivitu.

Očekává se, že Německo bude dominovat, ale je nutné brát v potaz tlak domácího prostředí. Navíc Skotové si budou chtít vylepšit bilanci z předchozích závěrečných turnajů a třeba dokáží využít případné nervozity, která může domácí reprezentanty svazovat.

Předpovědi:

Německo 2:1 Skotsko

Wirtz dá gól

Kai Havertz, Jamal Musiala, Ilkay Gundogan 1+ střela na branku

Anglie patří vzhledem ke své útočné síle ke spolufavoritům šampionátu, fanoušci i odborníci od ní očekávají velkolepá ofenzivní představení. Pokud v úvodním utkání porazí Srbsko, měla by být do druhého zápasu proti Dánsku jít plná sebevědomí.

Tyto dva týmy sehrály na Euru 2020 zajímavé semifinále, v němž si Anglie zajistila postup do boje pohár až díky penaltě v prodloužení, kterou proměnil Harry Kane. Kdyby se něco podobného opakovalo, příznivci Albionu by se jistě nezlobili.

Předpovědi:

Dánsko Anglie 1:2

Anglie vyhraje a oba týmy dají gól

Španělsko i Chorvatsko čeká nesmírně ošemetný úvodní zápas. Oba aktéři na sebe v posledních letech narážejí poměrně pravidelně a vždy jsou mezi nimi k vidění vyrovnané bitvy. Naposledy ve finále Ligy národů, kdy se radovali Španělé až po penaltách. V osmifinále minulého Eura pro změnu uspěli v prodloužení divokým výsledkem 5:3.

Přestože se Chorvaté na posledních dvou Eurech skončili vždy právě v osmifinále, mohou se pochlubit druhým i třetím místem z posledních dvou MS, což značí jejich sílu na mezinárodní scéně. Na druhou stranu Španělsko bude toužit po prvním vítězství na velkém turnaji od Eura 2012 a na cestě k němu mu pomůže vítězství v úvodním zápase.

Předpovědi:

Španělsko Chorvatsko 2:2

Španělsko vstřelí více než 2 góly, Španělsko bude zahrávat více než 6 rohů

Ve skupinové fázi Eura 2024 se střetnou i dva fotbaloví giganti, přičemž Španělsko se bude chtít pomstít za prohru s Itálií v semifinále minulého kontinentálního šampionátu.

Italové oproti minulému ME, které vyhráli, působí slabším dojmem. Jenže právě případným triumfem nad Španělskem by zavřeli pochybovačům ústa a ukázali, že se s nimi i tentokrát musí počítat.

Předpovědi:

Španělsko Itálie 3:0

Výhra Španělska

Tenhle zápas slibuje možná nejzábavnější podívanou. Oba týmy se za posledních 10 let střetávají často, naposledy to bylo teprve v říjnu loňského roku. Tehdy Francie zvítězila v Amsterdamu v kvalifikaci Eura 2:1. Dá se očekávat hodně gólů a také to, že o některé se postará hvězdný Kylian Mbappé.

Předpovědi:

Nizozemsko Francie 2:3

Francie vyhraje a v zápase vstřelí 3 nebo více gólů