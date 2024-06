Němci nakonec na Euro se čtyřmi gólmany nejedou. Rozhodl zdravotní stav Saného

Do konečné německé nominace na fotbalové mistrovství Evropy se nevešel brankář Stuttgartu Alexander Nübel (27). Oznámil to reprezentační trenér Julian Nagelsmann, který dnes zveřejnil seznam 26 hráčů pro domácí šampionát.

Nagelsmann chtěl původně z tréninkových důvodů mít v týmu nezvykle čtyři brankáře, nakonec se ale na poslední chvíli rozmyslel. Mimo jiné i kvůli zlepšujícímu se zdravotnímu stavu útočníka Leroye Saného.

"Už je skoro stoprocentní, ale tak to bylo i nedávno v Bayernu, kdy se pak znovu se zranil," vysvětlil šestatřicetiletý Nagelsmann, že místo Nübela bere o hráče do pole navíc, kdyby se Sané nestihl dát včas do pořádku.

Německo vstoupí do šampionátu 14. června utkáním proti Skotsku, poté se ve skupině střetne s Maďarskem a Švýcarskem. Turnaj vyvrcholí finálovým zápasem 14. července.

Nominace Německa na Euro 2024:

Brankáři: Manuel Neuer (Bayern Mnichov), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Oliver Baumann (Hoffenheim).

Obránci: Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt (oba Stuttgart), Benjamin Henrichs, David Raum (oba Lipsko), Joshua Kimmich (Bayern Mnichov), Robin Koch (Frankfurt), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Leverkusen), Nico Schlotterbeck (Dortmund).

Záložnici: Robert Andrich, Florian Wirtz (oba Leverkusen), Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic (oba Bayern Mnichov), Chris Führich (Stuttgart), Pascal Gross (Brighton), Ilkay Gündogan (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid).

Útočníci: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller, Leroy Sané (oba Bayern Mnichov), Deniz Undav (Stuttgart).