Německá média: Turci nevěděli, jak přesvědčit. Češi se museli vyrovnat i s nepřízní osudu

Jako o nepřesvědčivém vítězství informuje o středeční výhře tureckého týmu nad Českem ve skupině fotbalového mistrovství Evropy sportovní relace Sportschau německé veřejnoprávní stanice ARD. Češi, kteří po prohře šampionát opouštějí, museli podle Sportschau na hamburském stadionu bojovat nejen proti tureckému výběru, ale i nepřízni osudu.

"Jak na Volksparkstadionu skutečně přesvědčit, to Turci nevěděli," zhodnotil zápas pořad Sportschau. "Nedokázali získat kontrolu nad hrou a o vítězný bod se museli strachovat až do konce," poznamenal po výhře tureckého celku 2:1.

Česko vstoupilo do utkání lépe a díky střele Lukáše Provoda mělo i první šanci na gól. "Po nadějném začátku ale následoval velký šok. (Antonín) Barák byl po tvrdém zásahu proti Salihu Özcanovi červenou kartou vykázán ze hřiště," připomněla relace.

Svěřenci Ivana Haška měli podle Sportschau velkou smůlu, protože se potýkali s kontroverzními verdikty rozhodčích, kteří mimo jiné nepotrestali Kenana Yildize, a také se zraněním brankáře Jindřicha Staňka. "Pro Staňka to bylo dvojnásob hořké," uvedla relace. "Zdálo se, že ten večer na Volksparkstadionu se proti Čechům vše spiklo," dodala.

Sestřih zápasu Česko – Turecko (1:2). Česká televize

Německá sportovní televize Sport1 duel označila za vyhrocené finále zápasů ve skupině, kdy diváci mohli sledovat nejen rekordní počet udělených karet, ale také výměnu úderů. Stanice dodala, že pro Česko utkání skončilo hořkým zklamáním.

Německá média dnes také informují o tom, že turečtí fanoušci vítězství nad českým výběrem slavili do noci. Porýnský bulvární deník Express napsal, že ulice Kolína nad Rýnem, kde žije asi 50 tisíc lidí tureckého původu, zaplavili fanoušci jako voda z protržené přehrady. "Jako by všichni (Turci) přijeli slavit do centra Kolína," uvedl.

Turci vítězství oslavovali po celém Německu. Berlínské ulice do noci brázdila troubící auta vyzdobená tureckými vlajkami. S jásotem opustili turečtí fanoušci také berlínskou fan zónu.