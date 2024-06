Nevadí nám být černým koněm. Musíme ukázat jednotu, vyzývá chorvatský lídr Modrič

Chorvatsko v čele s Lukou Modričem (38) v předešlých letech opakovaně dokázalo, že se může měřit s nejlepšími národními týmy planety. Lídrovi bronzového celku z minulého mistrovství světa přesto nevadí, že jsou Vatreni na Euru 2024 v mimořádně těžké skupině B považováni za černého koně.

Svěřenci trenéra Zlatka Daliče vstoupí do šampionátu na berlínském Olympiastadionu večerním utkáním proti Španělsku a budou se snažit proklestit si cestu do vyřazovací fáze na pátém velkém turnaji v řadě. Na MS 2018 se probojovali až do finále, kde prohráli s Francií. Před dvěma lety v Kataru skončili třetí, když v bitvě o bronz přemohli Maroko 2:1.

Na předchozím evropském šampionátu v roce 2021 vypadlo Chorvatsko v dramatickém osmifinálovém boji až po prodloužení se Španělskem (3:5) a na ME 2016 skončilo ve stejné fázi po prohře s Portugalskem rovněž v prodloužení. Navzdory těmto úspěchům se o balkánském týmu nehovoří jako o jednom z favoritů probíhajícího turnaje v Německu.

Preview zápasu Španělsko – Chorvatsko. Livesport CZ+SK

"To, že jsme černým koněm, nás netrápí. Favorité jsou jiní, ale na to jsme zvyklí. Musíme ukázat naši jednotu," nechal se slyšet Modrič na tiskové konferenci před sobotním zápasem a pokračoval:

"Jsme tady, abychom udělali velký výsledek. Myslím, že jsme v posledních letech ukázali, že patříme ke špičce evropského fotbalu. Na těchto turnajích nám často chyběl poslední krok k tomu, abychom dosáhli něčeho velkého. Doufám, že se nám to tentokrát podaří."

Zkušený záložník, který na začátku června ovládl s Realem Madrid pošesté Ligu mistrů, hraje na svém devátém velkém mezinárodním turnaji. Debutoval na MS 2006 v Německu, kde Vatreni odehráli úvodní duel shodou okolností také na Olympijském stadionu v Berlíně.

"Vždycky jsem si ve fotbale věřil. Ale jak už jsem několikrát opakoval, kdyby mi tehdy někdo dal kus papíru a řekl: Napiš, čeho chceš v kariéře dosáhnout, určitě bych se všechno to, co se mi nakonec podařilo, bál napsat," prohlásil směrem ke své veleúspěšné kariéře.

Vzájemné zápasy Španělska a Chorvatska. Livesport

"Ale po všech těch letech jsem pořád tady. Vzpomínám si na rok 2006, atmosféra na tomto stadionu byla fenomenální. Doufám, že teď to bude stejné a že našim příznivcům dáme na hřišti spoustu důvodů k radosti."

Chorvatsko dostalo do vínku záludný los. Po Španělsku jej příští středu v Hamburku čeká utkání s Albánií a působení ve skupině B zakončí 24. června střetnutím s úřadujícími evropskými šampiony Italy v Lipsku.

"Máme tady nejtěžší skupinu, to je fakt. Důležitý bude začátek, chceme se ukázat v co nejlepším světle. Při vší úctě ke Španělsku, které má skvělý národní tým, ho chceme porazit. Bude to těžký zápas, ale my jsme také velmi silní," neskrýval optimismus trenér Dalič.