POHLED: MS víc než Euro. Hašek znovu potvrdil, že hledí dál než na tři duely v Německu

Mohl kosmeticky upravit kádr, který minulý rok ukopal postup na evropský šampionát v Německu, a říct si, že na revoluci není čas. Prvotní je okamžitý úspěch. Jenže takto Ivan Hašek (60) do druhého angažmá u národního týmu nevkročil, což se otisklo i v jeho finální nominaci na Euro.

Když se v úterý odpoledne na Strahově začala promítat jednotlivá jména, která si sbalí na cestu do Německa, člověk až na některé výjimky jen souhlasně kýval hlavou.

Dovedete si představit, že by nominace byla odvážnější? Já ano. Dovedete si představit, že by byli trenéři více spravedlivější vůči aktuální formě? I na tom se nejspíš shodneme.

V Haškově kádru nenajdete hráče, který by měl rozdělovat národ na dvě strany. Je to nominace, kterou každý tak nějak očekával.

Máte na jazyku jméno Davida Zimy? Přiznám se, že v mé nominaci by nefiguroval. Nicméně dokážu žít s tím, že se obránce, za kterého Slavia zaplatila 100 milionů korun a on během jara v české lize neodváděl adekvátní výkony, nakonec na soupisku dostal.

U trenéra si udělal oko při březnovém testu s Nory. Věří mu. Navíc je mu stále jen 23 let a jedná se o obránce, který má pro Česko stále velký potenciál. Zkusme věřit tomu, že nepovedené jaro bylo jen výkyvem, který se nebude opakovat.

Zimova pozvánka (plus ještě několik dalších) sice popírají předešlá slova o tom, že nový realizační tým chce sázet především na hráčskou formu a vytížení v klubech, ale mimo jiné potvrzuje, že se Hašek kouká dál, než jen na tři turnajové zápasy ve skupině.

"Berte mistrovství Evropy jako přípravu na kvalifikaci MS, takhle si myslím, že by to mělo být," pronesl v listopadu v podcastu Kudy běží zajíc. Tehdy ještě jako člověk, co reprezentaci vnímá pouze zvenčí.

V lednu při inauguraci do pozice hlavního trenéra Součka a spol. se ke své myšlence vrátil. "Chci se dostat na mistrovství světa. Ne jako fanoušek, ale jako účastník. Hrát na mistrovství Evropy a mistrovství světa je obrovský rozdíl. Nebe a dudy. Je to úplně jiná akce."

Když tyto teze mnozí slyšeli, popadali se za hlavu. Není přece možné brát střet s evropskou elitou jako nějaký test. Přesto si Hašek dovolil jen pár měsíců před odjezdem do Německa rozbít zažité pořádky a sáhnout trochu víc do kádru.

Troufám si tvrdit, že jména Kovář, Jaroš, Vitík, Šulc, Červ, Hranáč, Vlček nebo Matěj Jurásek by za bývalého trenéra Jaroslava Šilhavého byla nejspíš zvažována, ale reálně by se na turnaj podívalo jedno, maximálně dvě. Věřím tomu, že by převážil sentiment a pozvánku by dostali hráči, které Hašek letos odklonil z cesty.

Výsledkem je nominace, kde devět hráčů má 0 až 3 starty v národních barvách a 13 hráčů, kteří reprezentovali maximálně desetkrát. Češi pojedou na Euro s nejmladším týmem za posledních 30 let. Oproti poslednímu šampionátu je o dva roky mladší. V roce 2016 měl Pavel Vrba ve Francii pomalu o čtyři roky starší tým. "Máme spoustu mladých kluků, kteří třeba ani nenastoupí, ale vzali jsme je, aby navnímali atmosféru na velkém turnaji a viděli, jak pracujeme a co to obnáší," pronesl Hašek v úterý.

Mládí nerovná se úspěch. Stále se rozhoduje na hřišti, kde se bude sázet především na osvědčené tváře. Ale Hašek bez debat započal proces, který může vytvořit zajímavou osu pro boj o MS 2026 i s ohledem na to, že se Euro nemusí vyloženě povést. S tím zase nehraje přání předsedy Petra Fouska, který tým vidí minimálně na postup z mého pohledu těžké skupiny.

I kdyby tvrdě vydřená účast na Euru nakonec přišla vniveč, trenérský štáb minimálně poslal český fotbal směrem, aby si v novodobé historii pokusil dát znovu slušnou šanci probít se na MS v USA, Kanadě a Mexiku... Což je v konečném důsledku možná to nejdůležitější zjištění, které však zhodnotíme až časem.