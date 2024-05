Na Euru bude rozhodovat tým. Kluci musí nechat klubovou příslušnost doma, říká Kadlec

Trenér Ivan Hašek (60) odtajnil šestadvacítku, se kterou počítá na mistrovství Evropy. Mezi nominovanými nechybí hned 15 hráčů z české ligy, bude proto zajímavé sledovat, jak si vyhoví po vypjatých bojích o titul. I o tom se v rozhovoru pro Livesport Zprávy rozpovídal bývalý reprezentant a účastník dvou evropských šampionátů Michal Kadlec (39).

Jak na vás nominace působí?

"Podle mě je to docela očekávaný seznam. Byly tam nějaké otazníky jako třeba Václav Jurečka, trenérovi ale do týmu nejspíš úplně nesedí, proto vybral jiné útočníky. Když se na těch 26 jmen kouknu, nemám k nim žádnou výhradu."

Trenér z velké části ukázal na hráče, které povolal i v březnu. Je dobře, že osa týmu zůstává pohromadě?

"Trenér zatím neměl moc času hráče poznat osobně, i proto asi podržel ty, s nimiž spolupracoval už na březnovém srazu. Nějaká kostra týmu už byla daná před jeho nástupem. Vidíme ale, že se nebál povolat i kluky, kteří příliš zkušeností s reprezentací nemají. Dostalo se třeba na Lukáše Červa, který trenéry přesvědčil výkony v klubu."

Z české ligy nakonec jede 15 fotbalistů. Osm ze Slavie, čtyři z Plzně a tři z mistrovské Sparty...

"Ukázalo se, že pro realizační tým je velkou výhodou fakt, že Jaroslav Köstl má skvělý vhled do Slavie a hráčům, se kterými dlouhou dobu spolupracoval, věří. Ivan Hašek v českém prostředí dlouhou dobu nepůsobil, tohle spojení s jedním z našich nejlepších klubů je proto velmi důležité. Kluci ale musí nechat klubovou příslušnost v kabině v Edenu nebo na Letné. Hodně bude záležet na tom, aby udělali dobrý tým. V posledních zápasech mezi Spartou a Slavií jsem měl pocit, že po sobě jdou až moc. Těch emocí bylo na hřišti opravdu hodně. Pokud se nepovede nastolit pohodovou atmosféru, šance udělat dobrý výsledek bude výrazně nižší. V krizových situacích je potřeba mít čistý stůl."

Jak jste se s tím ve své kariéře vypořádával vy? Ve Spartě i v reprezentaci jste toho odehrál dost.

"Já s tím nikdy problém neměl. Asi to ale bylo kvůli tomu, že jsem nebyl příliš emotivní hráč. Na hřišti jsem se nikdy moc nehádal, takže jsem s kluky ze Slavie nikdy problém neměl. Navíc mi příjde, že v poslední době jsou ty zápasy mnohem vyhrocenější než dřív…"

Spolupráce sparťanů a slávistů se očekává hlavně v obraně, kam byl po nepovedeném jaru povolán i stoper David Zima. Poradí si v tomto rozpoložení se zápasy na Euru?

"Reprezentace a klub mohou být v tomto případě dva úplně odlišné světy. Ve Slavii se Davidovi příliš nedařilo, ale v reprezentaci se mu povedl zápas proti Norsku, kde ubránil Erlinga Haalanda a dokonce dal gól. V nároďáku vždycky hrál dobře, je vidět, že si v něm věří, což je velmi důležité. Hlava hraje zásadní roli a jestli mu věří i trenéři, je to pro něj velmi pozitivní. Myslím si, že jeho výkony budou úplně jiné než poslední dobou ve Slavii."

Zima by vzadu mohl operovat po boku Ladislava Krejčího.

"Na březnovém srazu hrál Láďa i ve středu zálohy, ale tam mu to podle mě moc nesedlo. Proto očekávám, že bude hrát stopera stejně jako ve Spartě. Pro něho by bylo dost nekomfortní skočit na pozici, kterou celý rok nehraje. Může to být alternativa v případě karet, ale řekl bych, že s ním trenér počítá na levý kraj stoperské trojice."

Myslíte si tedy, že trenér Hašek bude preferovat tříobráncový systém?

"Podle nominace to tak vypadá. Sparta i Slavia tak hrají, dávalo by proto smysl, aby tak hrála i reprezentace. Všichni kluci, co tam jsou, umí podpořit útok, není to tak, že by to byli hráči jen do obrany. Tahle variabilita v současném fotbale systémy trochu smazává. Hráči na hřišti různě rotují, takže nejde brát dogmaticky to, co je napsané na papíře."

Co říkáte na to, že trenérský tým ze Sparty kromě Krejčího vzal už jen Martina Vitíka a Jana Kuchtu?

"Trenér vybral hráče, kterým věří. Ukázalo se, že Sparta hodně sází na cizince. Na křídlech po boku Kuchty řádí Veljko Birmančevič a Lukáš Haraslín, ve středu zálohy tvoří hru Qazim Laci a Kaan Kairinen. Mohli se vzít obránci, ale Filip Panák ani Jaroslav Zelený se do výběru nevešli. Na druhou stranu kromě Ladislava Krejčího dostal příležitost Martin Vitík. Ukazuje se, že trenéři vsadili na mladší kluky."

O Kuchtově nominaci se spekulovalo kvůli kauze Belmondo. Nakonec jede on i Vladimír Coufal.

"To, že jedou, mě vůbec nepřekvapilo. Kluci chyběli na březnovém srazu, ale asi nikdo nečekal, že by Vláďa Coufal neměl jet na Euro. Je to jeden z nejlepších nahrávačů mezi obránci v Premier League, nechat ho doma by byl hřích. Absence Kuchty by podle mě taky byla zásadním oslabením. Měl dobré jaro, dával góly a navíc byl dost nepříjemný pro soupeře. Dalo se čekat, že oba kluci pojedou."

Obecně je výběr dost nezkušený, polovina týmu má v reprezentaci odehráno méně než 10 zápasů. Může to ovlivnit výkony na Euru?

"To je hodně dané tím, že tým po úspěšné kvalifikaci trochu nestandardně převzal nový trenér. Každý kouč sází na jiné hráče, proto najednou došlo k takové obměně. Většinou to bývalo tak, že ti, co si to vykopali, jeli i na závěrečný turnaj, ale tohle je specifická situace. Určitě v tom ale nevidím problém. A že někteří kluci nemají starty? To ničemu nevadí, někdy začít musíte. Někdo si debut odbyl v přáteláku a někdo na Euru, takový je fotbal."

Ve výběru nakonec chybí Alex Král, místo kterého trenér povolal nováčka Lukáše Červa.

"Z mého pohledu bývalého hráče je to trochu dvousečné. Jak jsem říkal, bývalo zvykem, že ti, kteří vybojovali postup, nakonec zamířili i na závěrečný turnaj. Pro Alexe to musí být obrovské zklamání, ale v klubu toho moc neodehrál, takže trenéra chápu."

Kde je největší síla tohoto týmu?

"Naše největší síla byla vždycky v týmovosti. Bude důležité, abychom postavili dobrý, pracovitý tým. Nemáme žádnou velkou světovou hvězdu, ale týmovým pojetím dokážeme přehrát i lepší celky. Podívejte se na hokejisty. Pomoci mohou i fanoušci, kteří jsou právě díky nim na pozitivní vlně. Do Německa to navíc mají kousek."

Pomohou k postupu ze skupiny?

"Nečeká nás vůbec nic jednoduchého. Portugalci mají neuvěřitelnou individuální kvalitu, Turci hrají v podstatě doma a navíc tam jsou nevyzpytatelní Gruzínci, kteří půjdou na krev. Není to žádná skupina smrti, ale kluky nečeká jednoduchá práce."