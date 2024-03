Norsko – Česko 1:2. Národní tým zahájil v Oslu éru pod Ivanem Haškem vítězně

Národní tým při premiéře staronového kouče Ivana Haška, který už v roce 2009 odtrénoval pět duelů národního týmu, vyhrál v přátelském utkání v Norsku 2:1. Domácí byli zprvu aktivnějším celkem, což vyústilo v úvodní branku talentovaného útočníka Manchesteru City Oscara Bobba. Hostující výběr ale ještě do poločasové přestávky srovnal, když díky přesné hlavičce zaznamenal svůj první reprezentační gól David Zima. Po změně stran pak přežili hráči se lvíčkem na prsou několik slibných příležitostí Seveřanů, jejichž špatnou efektivitu potrestal v 85. minutě krásnou trefou z přímého kopu Antonín Barák, jenž oblékl dres národního týmu téměř po roce.

Éra trenéra Haška začala pikantní nominací, v níž se objevila řada nováčků a absentovala trojice zkušených reprezentantů, která doplatila na porušení interních pravidel před kvalifikačním soubojem s Moldavskem. Poprvé od září 2022 naopak nechyběl Patrik Schick, jenž rovnou nastoupil v základní sestavě proti Norsku.

To se muselo vzpamatovat z dalšího zklamání, když se navzdory dvojici generačních talentů v týmu opět neprobojovalo na Euro. První novinkou zavedenou Haškovým realizačním týmem byl návrat ke čtyřčlenné obraně. Ta se měla od úvodu co otáčet, a ačkoliv nebezpečný pokus Erlinga Haalanda ještě přežila, ve 20. minutě kapitulovala z kopačky jiného forvarda Manchesteru City Bobba.

Teprve dvacetiletý útočník si pohrál s nově složenou levou stranou Čechů a ranou na bližší tyč propálil Jindřicha Staňka. Bleskově mohl srovnat Schick, ale jeho pohotovou dorážku střely Lukáše Provoda zneškodnil Örjan Nyland. K překonání gólmana Sevilly vedla až nečekaná spolupráce ze 37. minuty.

Na centr Tomáše Součka z pravé strany naběhl až na hranici malého vápna stoper Zima a hlavou rozvlnil síť. Totožným typem zakončení se po změně stran prezentoval Haaland, ovšem jeho snaha skončila pouze skvělým refelxivním zákrokem Staňka.

Statistiky utkání. Livesport

Druhá půle sice opticky patřila domácím, přesto se následující nebezpečné akce dočkali reprezentanti ze středu Evropy. Rychlá souhra Schicka s Barákem vyústila v prudkou pobídku pro střídajícího Ondřeje Lingra, ten ale poslal balon vysoko nad bránu.

Do ještě lepší pozice se hnal šest minut před koncem, jenže obránce ho před estnáctkou fauloval. Ke standardní situaci z ideální pozice se postavil navrátilec do národního celku Barák a fantastickou ranou do levé šibenice rozhodl. První duel pod vedením nového realizačního týmu tak přinesl české vítězství, druhý je na programu 26. března proti Arménii.

Známkování českých hráčů základní sestavy v zápase s Norskem. Livesport

Výsledky dalších přípravných zápasů