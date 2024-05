Anglická sestava plná kanonýrů je hlavním favoritem Eura, překvapení mohou připravit Dánové

Fotbalové mistrovství Evropy začíná už za pár týdnů a tak vám nabízíme třetí epizodu našeho seriálu Cesta na Euro. Tentokrát se s Janem Morávkem zaměříme na skupinu C, kde se představí Anglie. Tu bývalý český fotbalista a expert Livesport Zpráv považuje za největšího favorita celého šampionátu.

"Od Anglie mám velká očekávání, už dlouho čekají na nějaký větší úspěch a teď by mohl přijít. Kádr mají opravdu hodně našlapaný a já je tipuju na vítěze celého turnaje. Pro trenéra Southgate musí být složité už jen to udělat finální nominaci, mimo kádr nutně zůstanou někteří skvělí hráči," předpokládá Jan Morávek. "Těším se na dvojici Palmer, Mainoo, tam jsem sám zvědavý, kolik minut dostanou. Konkurence v týmu je obrovská, ale osobně bych je rád viděl s výraznější minutáží."

Pozici favorita u Angličanů potvrzuje i statistika, která poukazuje na obrovskou střeleckou potenci hráčů Albionu. Hned šest jich figuruje ve dvacítce nejlepších střelců top pěti evropských soutěží!

Cesta na Euro: Skupina C Livesport

Kdyby měl Jan Morávek ve skupině C vymyslet nějaké překvapení, čekal by ho od Dánů: "Podle mě Dánové nepostoupí ze skupiny. Možná i kvůli tomu, že srdce a duše týmu v podobě Eriksena a Höjbjerga nejsou v ideální formě. To by mohlo mít negativní vliv na působení Dánska na turnaji," tipuje Morávek.