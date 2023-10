Postavil bych Kuchtu s Černým. Český fotbal není v krizi, ale bod bych bral, říká Šmicer

Za reprezentaci odehrál 81 utkání, získal s ní dvě evropské medaile a později si vyzkoušel i roli jejího manažera. Vladimír Šmicer (51) moc dobře ví, co boje pod českou vlajkou obnáší. Jeho krajany čeká ve čtvrtek důležitý kvalifikační souboj na půdě Albánie, jenž může výrazně zamíchat postupovými nadějemi na Euro. A někdejší záložník Liverpoolu či Slavie je směrem k národnímu týmu optimistický. "Věřím, že to kluci uhrají," říká v rozhovoru pro Livesport Zprávy majitel stříbra z evropského šampionátu 1996.

Reprezentaci čeká důležitý zápas proti Albánii, jaké před ním máte pocity?

"Tipuji, že neprohrajeme. Tým máme dobrý. Albánci u nás sice uhráli remízu, ale měli jednu střelu na bránu, zatímco my jsme měli převahu. Bylo by ideální, kdybychom vyhráli, ale kluci vědí, o co hrají."

Bral byste bod z Albánie jako úspěch?

"Určitě bych to bral jako něco, co nás může posunout na Euro. Takže ano, bod bych bral. Nejlepší by samozřejmě byla výhra, ale s tím samým do toho půjde i Albánie, takže to nebude jednoduché. I proto, že prostředí bude divoké."

Proti Albánii se prosadil Václav Černý. @ceskarepre_cz

Přijdou podle vás změny oproti prvnímu utkání s Albánií?

"Od trenéra moc velké změny neočekávám. Věří svým hráčům, trenéři to tak mají. Od začátku kvalifikace je něco zajetého a málokdo by od její půlky dělal nějaké velké změny. Určitě se mohou vyměnit jeden nebo dva hráči, ale že by se stalo něco zásadního, to neočekávám."

Je něco, co byste oproti zápasu v Praze změnil vy?

"To bych se na to musel nějak podrobněji podívat a zanalyzovat to. Na zápasy chodím vyloženě jako divák. Kluci mají Albánce přečtené, takže je to pro mě těžké hodnotit takhle z dálky. Ale určitě bych nabádal, abychom hráli aktivně, drželi míč a šli do každého protiútoku, který se naskytne. Musíme být nebezpeční a znejistit je. Tak, aby věděli, že z každého útoku může přijít nebezpečí."

Byl jste ztotožněn s kritikou trenéra Jaroslava Šilhavého, nebo jste ji považoval za přehnanou?

"Já to znám ze své pozice, u reprezentace jsem působil jako manažer. Když jste v týmu, tak se věci zdají ještě mnohem horší, než jsou. Taky jsem býval pochopitelně naštvaný, když nás někdo hodně kritizoval. Tohle se stalo i teď. Lidé chtějí tým na mistrovství Evropy a kdyby to bylo takhle dál, mohli bychom o účast přijít. Tým se dostal pod velkou kritiku. Nevím, jestli oprávněnou, ale většinou to má ten efekt, že se hráči zmobilizují a něco si z toho odnesou."

Pojďme k utkání v Tiraně. Jak byste poskládal útok?

"Třeba Adam Hložek teď v Leverkusenu hraje velmi málo, má tam velkou konkurenci. Je potřeba, aby hráli kluci se zápasovou praxí. Trenéři dobře vědí, co platí na soupeře. Jan Kuchta teď dal pěkný gól, ve Spartě je na dobré vlně, ten asi hrát bude. Václav Černý si věří, proti Albáncům to doma ukázal, navíc dal gól, což je důležité. Tihle dva by měli hrát určitě."

Tomáš Souček i Vladimír Coufal hrají velmi dobře, chválí je i přísná anglická média. Budou oni tou hlavní sílou?

"Je důležité, že naši nejlepší hráči jsou v nejlepší formě. V poslední době jsem několik zápasů West Hamu viděl. Tomáš dál pár gólů, Vláďa často asistuje. A to je dobře, protože tohle sebevědomí si pak přenesete i do národního týmu. Zvlášť v té nejdůležitější části kvalifikace. Jsou to maličkosti a detaily, které se připojují k celkovému obrazu a mohou rozhodovat."

V poslední reprezentační přestávce se Šilhavý musel obejít bez Davida Juráska. Měl by podle vás být jeho návrat na levou stranu obrany automatický?

"Nevím, jestli automatický, ale jestli je zdravotně v pohodě a odehrál nějaké minuty v klubu, měl by hrát. Je to platný hráč, mně osobně se velmi líbí – je zdravě drzý, do ofenzivy má parádní věci."

První duel provázely velké emoce. Profimedia

Když má národní tým horší období, většinou dokáže z ničeho nic uhrát potřebný výsledek. Čím si myslíte, že to je?

"Nemyslím si, že jsou kluci v nějaké krizi, výchozí pozice je pořád velmi dobrá. Ale ano, když jde do tuhého, dokážeme ukázat dobrou tvář a kvalitu. A to čekám i dnes. Není na co čekat, jde o všechno."

Trenér Šilhavý několikrát zmiňoval, že jeho tým čeká bouřlivé utkání a že musejí nastoupit odolní hráči. Co z vašich zkušeností hraje v takových zápasech největší roli? Je to právě hlava?

"Je to o sebevědomí. Nikdy si nepřestat věřit, hrát pořád stejně. Když si člověk věří, tak je jedno, kolik je tam lidí. Pak se hráči neschovávají, chtějí balon, chtějí něco udělat. Takže se nebát. Naopak je potřeba si tu atmosféru užít. Samozřejmě to někoho může motivovat, pro někoho to zase může být nepříjemné. Ale řekl bych, že ty zkušenější kluky to spíše vyhecuje. Má to velkou motivační složku, lidi na stadionu pak chcete umlčet."