Čeká nás ohnivá atmosféra. Klíčový ale bude až listopad, myslí si trenér Albánie Sylvinho

Podle trenéra albánských fotbalistů Sylvinha (49) čtvrteční přímý souboj s Českem o první místo v kvalifikační skupině ještě o postupu na mistrovství Evropy nerozhodne. Brazilský kouč je přesvědčen, že vše určí až závěrečné listopadové zápasy, s remízou by nebyl úplně nespokojený. Kapitán Berat Djimsiti (30) na tiskové konferenci v Tiraně slíbil českému týmu ohnivou atmosféru.

"Klíčový bude listopad, kde se o všem rozhodne z hlediska postupu. Tým si uvědomuje, v jaké jsme situaci a jaká jsou očekávání. Zítra je to velmi důležitý zápas, ale jak jsem řekl, závěrečné výpočty provedeme v listopadu. Zítra je to otevřený zápas, může se stát úplně cokoliv," řekl Sylvinho. "Pokud bychom nevyhráli, bral bych i remízu. Ale budeme hrát na vítězství," doplnil.

Jeho svěřenci v zářijovém duelu v Praze uhráli remízu 1:1 a po následném vítězství 2:0 doma nad Polskem poskočili do čela kvalifikační skupiny. Oproti českému mužstvu ale mají odehráno o utkání více.

Pořadí v české kvalifikační skupině. Livesport

"Myslím, že uvidíme velmi pěkný zápas. Dvě věci budou oproti prvnímu vzájemnému duelu jiné – hrajeme doma a pak nám budou zbývat už jen dva zápasy. Jinak si myslím, že to bude asi podobný zápas jako v září," uvedl Sylvinho.

"Český tým je velmi dobře fyzicky vybavený. Posílá do vápna řadu centrů, silný je také ze standardek. Je logické, že Češi mají silný tým, když disponují hráči jako Souček, Čvančara nebo Coufal. V Praze měli Češi více šancí než my, ale zvládli jsme to. Možná si zítra vytvoříme více možností a bude třeba je proměnit," přemítal Sylvinho.

Statistiky měsíc starého utkání. Livesport

Nechtěl prozradit, zda nasadí do hry záložníka pražské Sparty Qazima Laciho. "Sestavu jsme ještě neurčili, i když můžu říct, že je rozhodnuto tak z 80 procent. Ještě musíme vidět stav hráčů a zítra o všem rozhodneme. Je možné, že Laciho uvidíme na hřišti," podotkl Sylvinho.

Albánci chtějí těžit z bouřlivé atmosféry vyprodaného stadionu v Tiraně pro 22 500 diváků. "Jak znám albánský národ, bude to ohnivé. Je to pro nás něco navíc a určitě to bude hrát v náš prospěch," uvedl obránce Djimsiti.