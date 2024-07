Historický příběh Rumunska. V osmifinále ME ho čeká neoblíbený soupeř z Nizozemska

Fotbalisté Rumunska na mistrovství Evropy poprvé postoupili do vyřazovací fáze od roku 2000, kdy si zahráli čtvrtfinále. V úterý nastoupí v osmifinále proti Nizozemsku, které si letos připomíná 36 let od titulu z roku 1988. Oba soupeři získali ve skupinové fázi po čtyřech bodech. Utkání se hraje v Mnichově od 18:00.

Rumuni se postaví proti neoblíbenému soupeři, jehož ve 14 vzájemných zápasech dokázali porazit pouze jednou, 1:0 v říjnu 2007 v kvalifikaci ME. Od té doby s Oranje čtyřikrát prohráli při skóre 1:13.

Zatímco Rumunsko vyhrálo nejvyrovnanější skupinu E, Nizozemci skončili ve skupině D až třetí a postoupili díky celkové bilanci při porovnání se stejně postavenými týmy. Na závěr podlehli Rakousku na den přesně 36 let poté, co se jejich předchůdci právě v Německu stali mistry Evropy.

Preview zápasu Rumunsko – Nizozemsko. Livesport

Teď bude chtít jeden z favoritů šampionátu nevydařenou oslavu odčinit. "Musíme vymyslet odpověď jako tým. Víme, co je v sázce. Může to pro nás být poslední vyřazovací zápas," varoval trenér Ronald Koeman.

Jeho mužstvo je podle kurzů bookmakerů jasným favoritem zápasu. "Jsme v další fázi, ale musíme hrát mnohem lépe. Proti tak kvalitnímu soupeři určitě. V zápase s Francií jsme hráli poměrně dobře, ale proti Rakousku jsme byli špatní. Každý musí na hřišti převzít zodpovědnost," dodal jednašedesátiletý kouč, který v roce 1988 přispěl k titulu jako hráč.

Poslední vzájemné zápasy Rumunska a Nizozemska. Enetpulse

Rumuni si věří. "Je to pro nás historický okamžik," prohlásil trenér Edward Iordanescu. Jeho tým nabudila úvodní výhra 3:0 nad Ukrajinou a navázal tak na kvalifikaci, kterou prošel bez porážky a skupinu v ní vyhrál s pětibodovým náskokem před Švýcarskem. "Naše nová generace píše svůj vlastní příběh," uvedl exsparťanský brankář Florin Nita.

Tricolorii se teprve potřetí mohou dostat na velkém turnaji mezi posledních osm. Před ME 2000 se jim to povedlo ještě na MS 1994. "To jsou věci, které zažijete jednou za život. Děkuji všem fanouškům. Těm, díky nimž jsme se ve třech zápasech cítili jako doma, a těm, kteří jsou doma v Rumunsku. Ve skupině jsme hráli s inteligencí, srdcem a rozvahou. Ukázali jsme, že máme charakter. Rumunský tým nikdy neměl takovou podporu, ani naše zlatá generace. Čeká nás určitě největší výzva za dobu, co jsme na společné cestě," poukázal Iordanescu.

U příležitosti Eura pro vás připravujeme každý den exkluzivní video obsah. Sestřihy utkání najdete kromě článků také v rámci naší výsledkové části v detailu každého utkání, a to vždy zhruba 30 minut po jeho skončení.